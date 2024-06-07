Тренер сборной Польши: «Украина редко отдает мяч»

Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж поделился ожиданиями от товарищеского матча против Украины (7 июня, 21:45):

«Мы должны предоставить заявку после матча с Украиной. Все федерации просили УЕФА сделать это после вторых матчей, но мы должны сделать это сейчас. Выбор очень сложный. Встреча с Украиной будет очень важной в подготовке к Евро. Мы наблюдаем за игроками, анализируем сколько они сыграли. Мы минимизируем вероятность возможных травм. Этот матч для нас очень важен, потому что мы хотим достичь хорошего результата и сделать все, чтобы хорошо подготовиться, но это один из этапов подготовки к Евро.

Видно, что Украина подготовилась к матчу с Бельгией на Евро. Она редко отдает мяч, а в матче с Германией она его отдала. Украина в этой встрече нас не очень интересует. Мы хотим постоянно улучшать свой стиль игры. Мы, конечно, не откажемся от своей игры во время Евро. Мы хотим быть командой, которая играет агрессивно, умеет держать мяч и побеждать».