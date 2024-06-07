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Чемпионат Европы
07 июня 2024, 11:00 | Обновлено 07 июня 2024, 12:02
281
0

Бабич назвал главную задачу Украины в матчах с Польшей и Молдовой

Украинский тренер – о ближайших играх сборной страны

07 июня 2024, 11:00 | Обновлено 07 июня 2024, 12:02
281
0
Бабич назвал главную задачу Украины в матчах с Польшей и Молдовой
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Бывший наставник «Мариуполя» и «Кривбасса» Александр Бабич поделился ожиданиями от спаррингов сборной Украины с Польшей и Молдовой накануне старта Евро-2024.

– Стало известно, что против Польши и Молдовы сыграют как раз двое других голкиперов сборной Украины – Лунин и Бущан...

– Все правильно – шанс нужно дать всем. В этих поединках Ребров увидит, как Лунин и Бущан взаимодействуют с защитниками, как действуют под давлением соперников. Думаю, что против Польши выйдет Бущан, а Лунин, которому необходимо спокойно восстановиться после сезона в «Реале», сыграет против Молдовы.

– Миколенко восстанавливается, но окончательных выводов относительно его возможностей сыграть на Евро пока нет... Насколько его возможное отсутствие ослабит игру сборной Украины?

– Миколенко выполняет огромный объем скоростной работы на фланге. Безусловно, уровень игры нашей национальной команды с Виталием в составе на порядок выше, чем без него. Но, как я увидел в спарринге с Германией, переведенный на левый фланг Зинченко очень хорошо справлялся с обязанностями, потому что это знакомая для него позиция. Искусным в подстраховке был Матвиенко. Поэтому, ждем Миколенко, однако помним, что у нас есть и другие варианты.

– Что сборная Украины будет практиковать в контрольном поединке с Польшей?

– Этот соперник ниже уровнем, чем Германия, а значит, у «сине-желтых» будет возможность отработать варианты игры в позиционной атаке, в атаках из второй зоны. Будет ротация состава. Важно найти правильный баланс между нападением и обороной. В этом спарринге можно дать шанс проявить себя Бражко и Ванату, например. Думаю, в стартовом составе появятся 3-4 новичка, а дальше - как пойдет. В любом случае больший акцент в игре с поляками будет сделан на атаке.

– Завершающий спарринг команда Сергея Реброва проведет с наиболее слабым соперником - Молдовой. Так специально планировалось?

– В игре против поляков наш тренерский штаб увидит еще какие-то огрехи, и в поединке с Молдовой как раз будет время и возможность исправить ошибки. Главная задача в последнем перед Евро спарринге – обойтись без травм. Также важно добыть положительный результат, что сформирует соответствующий позитивный настрой на чемпионат Европы. За действиями сборной Украины будут внимательно наблюдать румыны, поэтому надо еще и не раскрыть всех секретов... Я присутствовал на матче сборной Румынии против Болгарии и, отмечу, румынская команда меня впечатлила. Это сильный оппонент. Однако, я уверен, что даже такая сборная Румынии – не ровня украинской национальной команде. Так что, ждем сначала контрольный матч с Польшей – будет интересно!

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Польша - Украина сборная Украины по футболу сборная Польши по футболу товарищеские матчи Александр Бабич
Юрій Остроумов Источник: Footboom
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