Все готовы. Известна заявка сборной Украины на игру против Польши

В пятницу, 7 июня 2024 года, состоится товарищеский матч между национальными командами Польши и Украины. Игра пройдет в Варшаве и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Главный тренер «сине-желтых» Сергей Ребров уже объявил заявку на этот поединок. В нее попали 26 футболистов.

Интересно, что именно такое количество игроков было вызвано на подготовительный сбор к Евро-2024. Это означает, что сейчас все сборники здоровы и могут участвовать в спаррингах.