Чемпионат Европы07 июня 2024, 10:22 | Обновлено 07 июня 2024, 10:23
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Все готовы. Известна заявка сборной Украины на игру против Польши
В список попали все 26 сборников
07 июня 2024, 10:22 | Обновлено 07 июня 2024, 10:23
737
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В пятницу, 7 июня 2024 года, состоится товарищеский матч между национальными командами Польши и Украины. Игра пройдет в Варшаве и начнется в 21:45 по киевскому времени.
Главный тренер «сине-желтых» Сергей Ребров уже объявил заявку на этот поединок. В нее попали 26 футболистов.
Интересно, что именно такое количество игроков было вызвано на подготовительный сбор к Евро-2024. Это означает, что сейчас все сборники здоровы и могут участвовать в спаррингах.
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