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Чемпионат Европы
07 июня 2024, 10:22 | Обновлено 07 июня 2024, 10:23
737
0

Все готовы. Известна заявка сборной Украины на игру против Польши

В список попали все 26 сборников

07 июня 2024, 10:22 | Обновлено 07 июня 2024, 10:23
737
0
Все готовы. Известна заявка сборной Украины на игру против Польши
УАФ

В пятницу, 7 июня 2024 года, состоится товарищеский матч между национальными командами Польши и Украины. Игра пройдет в Варшаве и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Главный тренер «сине-желтых» Сергей Ребров уже объявил заявку на этот поединок. В нее попали 26 футболистов.

Интересно, что именно такое количество игроков было вызвано на подготовительный сбор к Евро-2024. Это означает, что сейчас все сборники здоровы и могут участвовать в спаррингах.

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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