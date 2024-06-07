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Чемпионат Европы
07 июня 2024, 10:03 | Обновлено 07 июня 2024, 10:04
34
0

Где смотреть онлайн товарищеский матч Англия – Исландия

Поединок пройдет 7 июня в 21:45 в Лондоне

07 июня 2024, 10:03 | Обновлено 07 июня 2024, 10:04
34
0
Где смотреть онлайн товарищеский матч Англия – Исландия
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 7 июня, в 21:45 состоится товарищеский матч между сборными Англии и Исландии.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды сыграют в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Английская команда ведет подготовку к финальной части Евро-2024, которая состоится с 14 июня по 14 июля в Германии. В группе родоначальники футбола померятся силами с командами Сербии, Дании и Словении.

Видеотрансляцию матча Англия – Исландия проводит видеосервис MEGOGO.

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Англия – Исландия. Товарищеский матч. Смотреть онлайн. LIVE
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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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