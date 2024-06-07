Чемпионат Европы07 июня 2024, 10:03 | Обновлено 07 июня 2024, 10:04
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Где смотреть онлайн товарищеский матч Англия – Исландия
Поединок пройдет 7 июня в 21:45 в Лондоне
07 июня 2024, 10:03 | Обновлено 07 июня 2024, 10:04
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В пятницу, 7 июня, в 21:45 состоится товарищеский матч между сборными Англии и Исландии.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды сыграют в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
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Английская команда ведет подготовку к финальной части Евро-2024, которая состоится с 14 июня по 14 июля в Германии. В группе родоначальники футбола померятся силами с командами Сербии, Дании и Словении.
Видеотрансляцию матча Англия – Исландия проводит видеосервис MEGOGO.
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