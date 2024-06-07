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Чемпионат Европы
07 июня 2024, 09:20 |
92
0

Где смотреть онлайн товарищеский матч Германия – Греция

Поединок пройдет 7 июня в 21:45 в Менхенгладбахе

07 июня 2024, 09:20 |
92
0
Где смотреть онлайн товарищеский матч Германия – Греция
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

В пятницу, 7 июня, в 21:45 состоится товарищеский матч между сборными Германии и Греции.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды сыграют в Менхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк».

Немецкая команда, напомним, ведет подготовку к домашнему Евро-2024, который состоится с 14 июня по 14 июля. 3 июня в Нюрнберге Бундестим сыграл вничью 0:0 со сборной Украины.

Видеотрансляцию матча Германия – Греция проводит видеосервис MEGOGO.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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