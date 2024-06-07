Шевченко назвал фаворитов Евро-2024. Легенде можна верить?

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко высказался о сборных, которые, по его мнению, будут претендовать на победу в чемпионате Европы 2024, который 14 июня возьмет старт в Германии.

«Фавориты Евро? Англия, Франция, Испания, Италия, у которых много вариантов с составом, плюс Германия. Но также я назову Бельгию, Хорватию и Австрию - они очень солидны и являются хорошими командами», – заявил Шевченко.

Как известно, в Евро-2024 примет участие и сборная Украины. Она на групповой стадии сыграет в квартете с командами Румынии, Словакии и Бельгии.

Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко вошел в топ-компанию лучших дуэтов нападающих в истории мирового футбола.