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  4. Новый претендент на Довбика. Украинцем заинтересовался легендарный клуб
Италия
07 июня 2024, 07:19 |
1554
0

Новый претендент на Довбика. Украинцем заинтересовался легендарный клуб

Кандидатуру украинца рассматривает «Милан»

07 июня 2024, 07:19 |
1554
0
Новый претендент на Довбика. Украинцем заинтересовался легендарный клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

«Милан» проявляет интерес к форварду «Жироны» и сборной Украины Артему Довбику. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По его информации, приоритетной кандидатурой на усиление атаки для «Милана» является нидерландец Джошуа Зиркзе из «Болоньи», но «россонери» не уверены в том, что смогут осуществить этот трансфер.

Одной из альтернатив Зиркзе является именно Довбик. Также рассматривается кандидатура Армандо Бройи из «Челси».

Напомним, ранее интерес к Довбику приписывали другому итальянскому топ-клубу, «Наполи».

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Артем Довбик Милан Жирона трансферы трансферы Серии A трансферы Ла Лиги Джанлука Ди Марцио Джошуа Зиркзе Болонья Армандо Бройя Челси
Олег Дидух Источник: Джанлука Ди Марцио
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