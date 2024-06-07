Новый претендент на Довбика. Украинцем заинтересовался легендарный клуб
Кандидатуру украинца рассматривает «Милан»
«Милан» проявляет интерес к форварду «Жироны» и сборной Украины Артему Довбику. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио.
По его информации, приоритетной кандидатурой на усиление атаки для «Милана» является нидерландец Джошуа Зиркзе из «Болоньи», но «россонери» не уверены в том, что смогут осуществить этот трансфер.
Одной из альтернатив Зиркзе является именно Довбик. Также рассматривается кандидатура Армандо Бройи из «Челси».
Напомним, ранее интерес к Довбику приписывали другому итальянскому топ-клубу, «Наполи».
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