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Мексика
06.06.2024 04:00 – FT 0 : 4
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06 июня 2024, 23:59 | Обновлено 07 июня 2024, 01:04
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Депай и ван Дейк. Готовясь к Евро-2024, Нидерланды разгромили Канаду

Гибралтар и Уэльс разошлись миром, Уругвай нанес поражение Мексике

06 июня 2024, 23:59 | Обновлено 07 июня 2024, 01:04
132
0
Депай и ван Дейк. Готовясь к Евро-2024, Нидерланды разгромили Канаду
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборные команды продолжают вести подготовку к Евро-2024, до старта которого осталось чуть больше недели.

Сборная Нидерландов в Роттердаме разгромила команду Канады со счетом 4:0.

Голы у хозяев поля забили: Мемфис Депай, Джереми Фримпонг, Ваут Верхорст, Вирджил ван Дейк.

В другом матче игрового дня Гибралтар и Уэльс разошлись миром (0:0).

Уругвай нанес поражение Мексике в американском Денвере (4:0), хет-трик оформил Дарвин Нуньес.

Товарищеские матчи. 6 июня

Нидерланды – Канада – 4:0

Голы: Депай, 50, Фримпонг, 57, Верхорст, 63, ван Дейк, 83

Мексика – Уругвай – 0:4

Голы: Нуньес, 7, 44, 49, Пельистри, 26

Гибралтар – Уэльс – 0:0

События матча

49’
ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Уругвай).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Уругвай).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Факундо Пеллистри (Уругвай).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Уругвай).
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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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