Депай и ван Дейк. Готовясь к Евро-2024, Нидерланды разгромили Канаду
Гибралтар и Уэльс разошлись миром, Уругвай нанес поражение Мексике
Сборные команды продолжают вести подготовку к Евро-2024, до старта которого осталось чуть больше недели.
Сборная Нидерландов в Роттердаме разгромила команду Канады со счетом 4:0.
Голы у хозяев поля забили: Мемфис Депай, Джереми Фримпонг, Ваут Верхорст, Вирджил ван Дейк.
В другом матче игрового дня Гибралтар и Уэльс разошлись миром (0:0).
Уругвай нанес поражение Мексике в американском Денвере (4:0), хет-трик оформил Дарвин Нуньес.
Товарищеские матчи. 6 июня
Нидерланды – Канада – 4:0
Голы: Депай, 50, Фримпонг, 57, Верхорст, 63, ван Дейк, 83
Мексика – Уругвай – 0:4
Голы: Нуньес, 7, 44, 49, Пельистри, 26
Гибралтар – Уэльс – 0:0
События матча
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