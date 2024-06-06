Депай и ван Дейк. Готовясь к Евро-2024, Нидерланды разгромили Канаду

Сборные команды продолжают вести подготовку к Евро-2024, до старта которого осталось чуть больше недели.

Сборная Нидерландов в Роттердаме разгромила команду Канады со счетом 4:0.

Голы у хозяев поля забили: Мемфис Депай, Джереми Фримпонг, Ваут Верхорст, Вирджил ван Дейк.

В другом матче игрового дня Гибралтар и Уэльс разошлись миром (0:0).

Уругвай нанес поражение Мексике в американском Денвере (4:0), хет-трик оформил Дарвин Нуньес.

Товарищеские матчи. 6 июня

Нидерланды – Канада – 4:0

Голы: Депай, 50, Фримпонг, 57, Верхорст, 63, ван Дейк, 83

Мексика – Уругвай – 0:4

Голы: Нуньес, 7, 44, 49, Пельистри, 26

Гибралтар – Уэльс – 0:0