6 июня на «Де Кейп» пройдет товарищеский матч, в котором сборная Нидерландов встретится со сборной Канады. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Нидерланды

Команда с вернувшимся на тренерский пост ван Галом смогла достойно выступить на чемпионате мира - в Катаре их, с немалой нервотрепкой, выбил в плей-офф будущий обладатель трофея, Аргентина. Но потом Луи снова ушел на покой, а тренером оранжевых стал, тоже не в первый раз, Куман. Начинал он тяжело, с разгромного поражения во Франции и проваленного домашнего финала четырех Лиги Наций. Но все-таки голландцы собрались, и, выиграв 5 матчей из 6 осенью, смогли обеспечить себе 2-е место в группе, и прямую путевку на Евро. 2024-й тоже получилось начать с уверенной, 4:0, победы над крепкой Шотландией. И только Германия, за счет позднего гола Фюллькруга, смогла вырвать победу в товарищеском матче. Кстати, Рональд уже определился с итоговой заявкой к Евро, и любопытно, как это скажется на настрое игроков, будут ли они выкладываться или, наоборот, попытаются избежать травм.

Ставки на матч Нидерланды – Канада

Канада

Сборная переживала безусловный подъем. Она наконец-то вернулась на чемпионаты мира, правда, уже там толком ничего не показав: проиграла трижды и забила пару голов. Да и на прошлогоднем Кубке КОНКАКАФ кленовые листья вылетели уже по итогам четвертьфинала, правда, от США и только по серии пенальти. Сейчас идет подготовка к еще более статусному турниру - Альфонсо Дэвис и компания доросли до приглашения на Копа Америка, на котором стартовать во второй половине июня. Не будет Каваллини, довольно забивного нападающего, но с учетом наличия в этой линии Ларина, Дэвида и Хойлетта, такая потеря не выглядит критической.

Статистика личных встреч

Это первый случай, когда между собой сыграют эти представители Европы и Северной Америки.

Прогноз

GGBET считает фаворитом этой пары голландцев, которые играют на своем поле. Согласимся и поставим на то, что команда Нидерландов обыграет гостей из Северной Америки при форе -1 гол (коэффициент - 1,61).