Лацио нацелился на именитого экс-тренера Ювентуса
Массимилиано Аллегри уже отклонил предложение из Саудовской Аравии
Римский «Лацио» сейчас занимается поисками нового главного тренера после ухода из клуба Игоря Тудора. По информации итальянского журналиста Альфредо Педуллы, президент «Лацио» Клаудио Лотито связывался по телефону с Массимилиано Аллегри.
Пока что не известно, готов ли экс-тренер «Ювентуса» возглавить «Орлов». Но ранее он отклонил заманчивое с финансовой точки зрения предложение из Саудовской Аравии и хочет продолжить карьеру именно в Серии А.
Напомним, в мае Аллегри был со скандалом уволен из «Ювентуса».
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