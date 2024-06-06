Лацио нацелился на именитого экс-тренера Ювентуса

Римский «Лацио» сейчас занимается поисками нового главного тренера после ухода из клуба Игоря Тудора. По информации итальянского журналиста Альфредо Педуллы, президент «Лацио» Клаудио Лотито связывался по телефону с Массимилиано Аллегри.

Пока что не известно, готов ли экс-тренер «Ювентуса» возглавить «Орлов». Но ранее он отклонил заманчивое с финансовой точки зрения предложение из Саудовской Аравии и хочет продолжить карьеру именно в Серии А.

Напомним, в мае Аллегри был со скандалом уволен из «Ювентуса».