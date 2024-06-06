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Италия
06 июня 2024, 21:25 |
429
1

Лацио нацелился на именитого экс-тренера Ювентуса

Массимилиано Аллегри уже отклонил предложение из Саудовской Аравии

06 июня 2024, 21:25 |
429
1
Лацио нацелился на именитого экс-тренера Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

Римский «Лацио» сейчас занимается поисками нового главного тренера после ухода из клуба Игоря Тудора. По информации итальянского журналиста Альфредо Педуллы, президент «Лацио» Клаудио Лотито связывался по телефону с Массимилиано Аллегри.

Пока что не известно, готов ли экс-тренер «Ювентуса» возглавить «Орлов». Но ранее он отклонил заманчивое с финансовой точки зрения предложение из Саудовской Аравии и хочет продолжить карьеру именно в Серии А.

Напомним, в мае Аллегри был со скандалом уволен из «Ювентуса».

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Массимилиано Аллегри Лацио Клаудио Лотито
Олег Дидух Источник: X (Twitter)
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SHN
Утятина. Денег на игроков нет,но возьмем тренера)
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