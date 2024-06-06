Сергей РЕБРОВ: «У этой сборной Украины очень большой потенциал»

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился ожиданиями от контрольного матча против Польши (7 июня, 21:45):

– Какой состав мы можем ожидать завтра? Будут ли изменения?

– Изменения точно будут. У нас есть три игры, чтобы проверить всех кандидатов.

– Насколько важной для вас является игра именно в Польше?

– Я всегда выражаю благодарность полякам, мы много игр здесь проводим. Польша много помогает Украине, нашему народу, мы очень благодарны ей за это. Есть много поляков, которые приходят на наши матчи, поддерживают нас. Нам очень комфортно здесь играть.

– Как вы будете мотивировать своих футболистов?

– В ситуации, в которой сейчас наша страна, игрокам не нужны какие-то мотивационные речи. Иногда мы показываем им обращение наших бойцов. Мы все понимаем, что в Украине сегодня футбол не на первом месте. Все футболисты, которые представляют сейчас нашу страну, понимают, для кого и для чего они это делают. Им не нужна дополнительная мотивация. Каждый день они смотрят новости, смотрят, как россия уничтожает наши города, убивает наших детей

Я всегда напоминаю, что мы представляем великую державу, мы боремся за свою независимость. Игроки на футбольном поле показывают, что Украина хочет быть в европейской семье. Поэтому попадание на Евро - большой шаг для того, чтобы наша страна вошла в ЕС.

– Добавляет ли вам мотивации недавняя победа Александра Усика?

– Мы все болели за Александра, видели, каким был бой. Очень важная победа для всех нас. Он не просто победил, а победил очень красиво. Поэтому эта победа также вдохновляет наших игроков, ведь они увидели, как в мире относятся к Украине. Все наши футболисты видят, что они действительно могут сделать для Украины на Евро.

– Является ли нынешняя сборная Украины сильнейшей в истории?

– У нас много молодых игроков, у этой сборной очень большой потенциал. Посмотрим, как мы раскроем себя на чемпионате Европы. Это очень перспективная команда на будущее, мы будем ее строить, стараться показывать результат с молодыми и опытными футболистами.

– Опишите сильные стороны сборной Польши. Кого выделите среди игроков?

– Всем в Европе придет на ум Роберт Левандовски, потому что это яркий футболист, легенда. Сборная Польши заслужила выход на Евро, несмотря на трудности в квалификации. Эта команда имеет исполнителей высокого уровня. Для тренера важно сделать из своих подопечных сборную, думаю, ему это удалось в отборочном цикле. Когда я в свое время играл против сборной Польши, то мы, наверное, проиграли все матчи. Поэтому здесь очень индивидуально сильные игроки, очень важно их организовать.