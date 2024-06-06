Николай ГАЙДУЧИК: «Вересу надо что-то делать, чтобы не попадать в плей-офф»
Автор трех голов в плей-офф УПЛ против «Эпицентра» рассказал о завершении сезона
Героем раунда плей-офф за право выступать в УПЛ смело можно назвать нападающего «Вереса» Николая Гайдучика, который в двух матчах с «Эпицентром» отметился тремя забитыми мячами.
В разговоре с корреспондентом Sport.ua форвард ровенчан рассказал почему «Верес» второй раз подряд неудачно выступает в чемпионате УПЛ, но вытягивает счастливый билет в переходных поединках:
- Я согласен с нашим капитаном, вратарем Богданом Когутом, который говорил, что изнурительная борьба за выживание требует значительных нервных затрат, а когда такое случается второй раз подряд, то тем более. Однозначно надо с этим что-то делать.
- Перед началом второй части сезона в «Вересе» появился новый тренер – Олег Шандрук. Тебе с кем было комфортнее работать – с Шандруком или его предшественником – Сергеем Лавриненко?
- С Шандруком, ведь он еще опекал меня на любительском уровне, я был знаком с его тренерской философией. Прежде всего, речь идет о скоростном футболе, когда упор делается на выигранные единоборства.
- Всего ты провел в отчетном чемпионате УПЛ 28 поединков и стал автором трех забитых мячей. Можешь записать себе прошлый сезон в актив?
- Относительно игровой практики, то – да. Однако если говорить о реализации голевых моментов, то есть еще над чем работать.
- Давай вернемся к переходным матчам с «Эпицентром», в которых ты отличился трижды. Благодаря чему удалось склонить чашу весов на свою сторону?
- «Эпицентр» – хорошо организованная команда, которая приятно удивила в первом матче в Киеве, но не сумела победить. Видимо, мы качественнее поработали над ошибками, пригодился и быстрый гол. Но главное, что ровенчане лучше восстановились после первого поединка, у нас осталось больше сил. Ну и еще была невероятная поддержка болельщиков и радует, что я оправдал их надежды. Но это уже история, надо двигаться дальше.
- Уже известно, где «Верес» будет готовиться к новому сезону?
- Нет, знаю только, что должны вернуться из отпуска 24 июня. Сейчас главное хорошо отдохнуть, а потом постараться сделать правильные выводы из последних неудач, чтобы не наступать на те же грабли, – сказал Гайдучик.
Ранее мы сообщали, что «Верес» на официальном сайте объявил об уходе из команды защитника Василия Курка и полузащитника Станислава Шарая.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр стал абсолютным чемпионом мира после победы над Тайсоном в Эр-Рияде
Экс-тренер «Динамо» – о перспективах