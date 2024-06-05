Украина. Премьер лига05 июня 2024, 12:28 | Обновлено 05 июня 2024, 12:41
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ОФИЦИАЛЬНО. Верес попрощался с защитником и хавбеком
Шарай и Курко стали свободными агентами
05 июня 2024, 12:28 | Обновлено 05 июня 2024, 12:41
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Клуб УПЛ «Верес» на официальном сайте объявил об уходе из команды защитника Василия Курко и полузащитника Станислава Шарая. Оба становятся свободными агентами.
Шарай выступал за команду с лета 2022 года. Отыграл 38 матчей и забил 3 гола. Курко за два сезона отыграл 55 игр, в том числе 28 – в минувшем чемпионате.
«Верес» завершил сезон УПЛ в зоне переходных матчей и сохранил место в элитном дивизионе по итогам встреч с «Эпицентром».
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