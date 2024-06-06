В Днепре-1 дали оценку уходу Ашура из команды U-19 в Полесье

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман прокомментировал переход Имада Ашура из юношеской команды днепрян U-19 на тренерский пост в главной команде житомирского «Полесья».

«У него заканчивался контракт. Мы его так не ценили, как «Полесье». Если бы знали, что он перейдет туда, то подписали бы с ним контракт новый и выставили сумму. Вы слышали когда-нибудь, чтобы за тренера команды U-19, у которого заканчивается контракт, получили компенсацию? Я нет.

Мы понимали, что Ашур уходит, но думали, что он идет в «Полесье-2» или «Полесье» U-19. То, что он стал главным тренером «Полесья», для нас стало сюрпризом

Не рассматривал ли «Днепр-1» его на должность главного тренера первой команды? В ближайшие перспективе нет. Если бы еще год-два поработал, были бы результаты, то тогда может бы и думали над этим», – признался Фридман.

Как известно, житомирское «Полесье» 26 мая представило Имада Ашура в качестве главного тренера первой клубной команды.

Ранее сообщалось, что в «Днепре-1» подтвердили планы повысить статус Евгения Селезнева в клубе.