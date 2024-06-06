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Украина. Первая лига
06 июня 2024, 13:40 | Обновлено 06 июня 2024, 13:49
490
0

В Днепре-1 дали оценку уходу Ашура из команды U-19 в Полесье

Директор днепрян Вячеслав Фридман – о переменах в карьеру экс-тренера юношеской команды

06 июня 2024, 13:40 | Обновлено 06 июня 2024, 13:49
490
0
В Днепре-1 дали оценку уходу Ашура из команды U-19 в Полесье
СК Днепр-1. Имад Ашур

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман прокомментировал переход Имада Ашура из юношеской команды днепрян U-19 на тренерский пост в главной команде житомирского «Полесья».

«У него заканчивался контракт. Мы его так не ценили, как «Полесье». Если бы знали, что он перейдет туда, то подписали бы с ним контракт новый и выставили сумму. Вы слышали когда-нибудь, чтобы за тренера команды U-19, у которого заканчивается контракт, получили компенсацию? Я нет.

Мы понимали, что Ашур уходит, но думали, что он идет в «Полесье-2» или «Полесье» U-19. То, что он стал главным тренером «Полесья», для нас стало сюрпризом

Не рассматривал ли «Днепр-1» его на должность главного тренера первой команды? В ближайшие перспективе нет. Если бы еще год-два поработал, были бы результаты, то тогда может бы и думали над этим», – признался Фридман.

Как известно, житомирское «Полесье» 26 мая представило Имада Ашура в качестве главного тренера первой клубной команды.

Ранее сообщалось, что в «Днепре-1» подтвердили планы повысить статус Евгения Селезнева в клубе.

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Вячеслав Фридман Имад Ашур Днепр-1 Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Юрій Остроумов Источник: Трибуна
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