В Днепре-1 подтвердили планы повысить статус Селезнева в клубе

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман рассказал о планах клубного руководства относительно статуса в клубе бывшего нападающего Евгения Селезнева.

«Думаю над тем, чтобы дать ему пост спортивного директора», – заявил Фридман.

В настоящий момент Селезнев занимает в «Днепре-1» не четко определенную должность в менеджменте клуба. Его пост и должностные обязанности не афишируются.

Ранее сообщалось, что на «Днепр-1» наложен трансферный бан из-за задолженности по зарплатам.

В итоговой таблице УПЛ сезона-2023/2024 «Днепр-1» занял 4-е место. Подопечные Юрия Максимова выступит в квалификации Лиги конференций 2024/2025.