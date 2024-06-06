В Днепре-1 подтвердили планы повысить статус Селезнева в клубе
Директор днепрян Вячеслав Фридман – о перспективах бывшего нападающего
Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман рассказал о планах клубного руководства относительно статуса в клубе бывшего нападающего Евгения Селезнева.
«Думаю над тем, чтобы дать ему пост спортивного директора», – заявил Фридман.
В настоящий момент Селезнев занимает в «Днепре-1» не четко определенную должность в менеджменте клуба. Его пост и должностные обязанности не афишируются.
Ранее сообщалось, что на «Днепр-1» наложен трансферный бан из-за задолженности по зарплатам.
В итоговой таблице УПЛ сезона-2023/2024 «Днепр-1» занял 4-е место. Подопечные Юрия Максимова выступит в квалификации Лиги конференций 2024/2025.
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