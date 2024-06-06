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Украина. Премьер лига
06 июня 2024, 13:22 | Обновлено 06 июня 2024, 13:29
1032
3

В Днепре-1 подтвердили планы повысить статус Селезнева в клубе

Директор днепрян Вячеслав Фридман – о перспективах бывшего нападающего

06 июня 2024, 13:22 | Обновлено 06 июня 2024, 13:29
1032
3
В Днепре-1 подтвердили планы повысить статус Селезнева в клубе
Facebook. Евгений Селезнев

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман рассказал о планах клубного руководства относительно статуса в клубе бывшего нападающего Евгения Селезнева.

«Думаю над тем, чтобы дать ему пост спортивного директора», – заявил Фридман.

В настоящий момент Селезнев занимает в «Днепре-1» не четко определенную должность в менеджменте клуба. Его пост и должностные обязанности не афишируются.

Ранее сообщалось, что на «Днепр-1» наложен трансферный бан из-за задолженности по зарплатам.

В итоговой таблице УПЛ сезона-2023/2024 «Днепр-1» занял 4-е место. Подопечные Юрия Максимова выступит в квалификации Лиги конференций 2024/2025.

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Днепр-1 Вячеслав Фридман Евгений Селезнев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Юрій Остроумов Источник: Трибуна
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Vitaliy Shevchenko
Чи здивуюсь я коли Селезньову скажуть, що бабло за проданих футболістів "прийде" за пів року, то ні. 
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+1
Xvalenok03
Я думал его опять на царство посадят.
Всего лишь директор.
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+1
Лига
Через пару лет, а может и меньше ждите днепр-2 где то во второй лиге, разваливаются минусовые
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+1
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