Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. На Днепр-1 снова наложен трансферный бан. Известна причина
Украина. Премьер лига
05 июня 2024, 11:29 | Обновлено 05 июня 2024, 11:46
2020
7

На Днепр-1 снова наложен трансферный бан. Известна причина

Коммерческий директор Вячеслав Фридман подтвердил эту информацию

05 июня 2024, 11:29 | Обновлено 05 июня 2024, 11:46
2020
7
На Днепр-1 снова наложен трансферный бан. Известна причина
СК Днепр-1

На «Днепр-1» наложен трансферный бан.

По информации украинского журналиста Виктора Вацко, днепровскому клубу запретили регистрировать новых игроков из-за задолженности. Клуб задолжал перед своими футболистами еще зарплату за февраль. Не выплачены также премиальные за вице-чемпионство еще в позапрошлом сезоне.

Эту информацию подтвердил коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман.

«Это обычная работа футбольного клуба во время войны, когда сложная ситуация с финансами. У всех трудности – решаем вопросы. Нелегко, никому не легко», – сказал Фридман.

«Днепр-1» завершил сезон УПЛ на 4 месте с 52 очками в активе.

По теме:
Шаран находится на базе Александрии. Известна причина его появления там
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ распрощался з ветераном украинского футбола
Источник: Пихаленок выбрал вариант с Динамо, известна сумма трансфера
Вячеслав Фридман Днепр-1 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферный бан
Дмитро Олійник Источник: Трибуна
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Ракицкий покинет Шахтер
Футбол | 04 июня 2024, 20:32 9
Источник: Ракицкий покинет Шахтер
Источник: Ракицкий покинет Шахтер

Донецкий клуб не собирается продлевать контракт с ветераном

Экс-соперник Усика хочет приобрести английский клуб с украинцем в составе
Футбол | 04 июня 2024, 11:17 0
Экс-соперник Усика хочет приобрести английский клуб с украинцем в составе
Экс-соперник Усика хочет приобрести английский клуб с украинцем в составе

Энтони Джошуа заинтересован в «Уотфорде», где играет сын Шевченко

Энди Маррей жестко раскритиковал одно из нововведений на Ролан Гаррос
Теннис | 05.06.2024, 10:17
Энди Маррей жестко раскритиковал одно из нововведений на Ролан Гаррос
Энди Маррей жестко раскритиковал одно из нововведений на Ролан Гаррос
Италия – Турция – 0:0. Нули в Болонье. Видео голов и обзор матча
Футбол | 05.06.2024, 06:57
Италия – Турция – 0:0. Нули в Болонье. Видео голов и обзор матча
Италия – Турция – 0:0. Нули в Болонье. Видео голов и обзор матча
Топ-клуб АПЛ отказался от трансфера Осимхена ради звезды сборной Украины
Футбол | 04.06.2024, 16:37
Топ-клуб АПЛ отказался от трансфера Осимхена ради звезды сборной Украины
Топ-клуб АПЛ отказался от трансфера Осимхена ради звезды сборной Украины
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
gvs58
До чого причасні Коломойський чи Фрідман - там корупція! І все буде знищено! Як і колись славетна команда Дніпро. Бєня так і керує командою, але через Фрідмана. Звісно, що Дніпру... всьо! 
Ответить
0
Burevestnik
мабуть до ФК "Дніпро-1" поступово приходить триндець...
Ответить
0
Gargantua
многое будет зависеть от выборов в США
Ответить
-1
Freedom for Kolomoisky!!!
Ответить
-1
Показать Скрыть 3 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
04.06.2024, 08:21 5
Футбол
Самый богатый клуб предложил €30 млн Реалу за Лунина. Известен ответ Переса
Самый богатый клуб предложил €30 млн Реалу за Лунина. Известен ответ Переса
04.06.2024, 06:04 6
Футбол
Ничья для Реброва в день рождения. Украина и Германия не забили в Нюрнберге
Ничья для Реброва в день рождения. Украина и Германия не забили в Нюрнберге
03.06.2024, 23:46 111
Футбол
В Германии оценили матч Бундестим с Украиной, который принес ничью 0:0
В Германии оценили матч Бундестим с Украиной, который принес ничью 0:0
04.06.2024, 07:13
Футбол
Джозеф Паркер развеял миф о главной слабости Усика 
Джозеф Паркер развеял миф о главной слабости Усика 
03.06.2024, 11:49
Бокс
Стали известны все участники 1/4 финала Ролан Гаррос 2024 у мужчин
Стали известны все участники 1/4 финала Ролан Гаррос 2024 у мужчин
04.06.2024, 03:05
Теннис
Украина проиграла Казахстану, но вышла в плей-офф ЧЕ по мини-футболу
Украина проиграла Казахстану, но вышла в плей-офф ЧЕ по мини-футболу
03.06.2024, 21:35
Футбол
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч 1/8 финала Ролан Гаррос
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч 1/8 финала Ролан Гаррос
03.06.2024, 11:00 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем