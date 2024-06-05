На Днепр-1 снова наложен трансферный бан. Известна причина

На «Днепр-1» наложен трансферный бан.

По информации украинского журналиста Виктора Вацко, днепровскому клубу запретили регистрировать новых игроков из-за задолженности. Клуб задолжал перед своими футболистами еще зарплату за февраль. Не выплачены также премиальные за вице-чемпионство еще в позапрошлом сезоне.

Эту информацию подтвердил коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман.

«Это обычная работа футбольного клуба во время войны, когда сложная ситуация с финансами. У всех трудности – решаем вопросы. Нелегко, никому не легко», – сказал Фридман.

«Днепр-1» завершил сезон УПЛ на 4 месте с 52 очками в активе.