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Испания
06 июня 2024, 07:06 |
520
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Стало известно, за сколько Перес готов продать Лунина из Реала в Атлетико

Руководство королевского клуба считает, что 40 миллионов евро – оправданная цена

06 июня 2024, 07:06 |
520
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Стало известно, за сколько Перес готов продать Лунина из Реала в Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

«Атлетико» Мадрид проявляет интерес к 25-летнему украинскому голкиперу «Реала» Андрею Лунину и видит в нем замену Яну Облаку.

Как сообщает издание El Gol Digital, если украинец все-таки решится перейти к подопечным Диего Симеоне, то руководство королевского клуба во главе с Флорентино Пересом будет готов отпустить вратаря минимум за 40 миллионов евро.

В «Реале» уверенны, что такая цена вполне оправдана, поскольку Лунин отлично продемонстрировал себя как и в Ла Лиге, так и в Лиге чемпионов.

Контракт Лунина со «сливочными» рассчитан до лета 2025 года. В клубе понимают, что если соглашение с украинцем не продлят, то, скорее всего, вратаря придется продать, поскольку уже в следующем году Андрей может уйти бесплатно на правах свободного агента.

В кампании 2023/24 Лунин провел 31 поединок во всех турнирах, в которых пропустил 32 гола и в 12 играх сохранил ворота сухими.

Ранее сообщалось, что английский «Ньюкасл» предложил «Реалу» 30 миллионов евро, на что Перес ответил отказом.

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Реал Мадрид Атлетико Мадрид Флорентино Перес Андрей Лунин трансферы трансферы Ла Лиги
Даниил Агарков Источник: El Gol Digital
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