ФОТО. Сборная Украины провела первую тренировку в Варшаве. Учились спасать

Проснувшись в Варшаве (столице Польши) по вчерашнему приезду из Германии, игроки сборной Украины провели насыщенный событиями день.

В первой половине тактика с анализом матча против бундестима, а сразу после этого встреча со специалистами программы УЕФА CPR Goal, которые проводят обучение игроков неотложной помощи на футбольном поле.

Дело в том, что именно футболисты первыми оказываются возле своего коллеги, который, скажем, потерял сознание или подвергся сердечному приступу на поле. Поэтому для того, чтобы по меньшей мере не навредить, а в лучшем случае оказать крайне важную помощь в решающие для жизни первые минуты, и организована эта программа. Таким образом, игроки сборной сегодня учились, как следует выяснять, дышит ли человек, как положить его голову, как делать искусственное дыхание. Игроки работали в группах, и каждый мог попробовать, какие движения следует выполнять, тренируясь на специальных манекенах. Ребята подошли к этому делу очень ответственно, в то же время не теряя присущего им чувства юмора.

А собственно игровое занятие состоялось в сборной вечером — на поле стадиона клуба Первой лиги чемпионата Польши «Полония» (Варшава). К слову, арена эта известна большинству игроков, поскольку здесь национальная команда тренировалась во время одного из осенних сборов в 2022 году.

Начав тренировки по пробежкам и разминкам, ребята традиционно поработали в квадратах «4 на 2», после чего были разделены на две группы. Пока одна группа выполняла упражнения на стретчинг и мускулы коры, другая работала над пасингом с тактическими задачами. Соответственно, затем группы поменялись местами.

В заключительной части тренировки сборники были разбиты уже на три группы: одна играла в теннисбол, две другие работали над стандартами.

Уже завтра сборная Украины проведет официальную тренировку перед товарищеским матчем со сборной Польши на Национальном стадионе. В 17:30 главный тренер Сергей Ребров и капитан команды Андрей Ярмоленко встретятся с медиа в конференц-зале арены, где в 18:00 начнется тренировка, первые 15 минут которой будут открыты для СМИ.

ФОТО. Сборная Украины провела первую тренировку в Варшаве. Учились спасать