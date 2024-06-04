Чемпионат Европы04 июня 2024, 08:02 | Обновлено 04 июня 2024, 08:04
713
1
Польша – Украина. Товарищеский матч. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 7 июня в 21:45 видеотрансляцию товарищеского матча в Варшаве
04 июня 2024, 08:02 | Обновлено 04 июня 2024, 08:04
713
1
В пятницу, 7 июня, в 21:45 состоится товарищеский матч между сборными Польши и Украины.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды сыграют в Варшаве на Национальном стадионе.
Обе сборные ведут подготовку к Евро-2024, которое состоится на полях Германии с 14 июня по 14 июля.
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 июня 2024, 20:05 49
Первый спарринг «сине-желтых» в программе подготовки к Евро-2024
Футбол | 03 июня 2024, 19:00 4
«Сине-желтые» проведут первый контрольный матч в рамках подготовки к Евро-2024
Футбол | 04.06.2024, 05:44
Футбол | 04.06.2024, 06:04
Футбол | 03.06.2024, 12:28
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Принципиальная игра, где товариществом и не пахнет. Последние 2 игры за поляками и они впереди 4+2=3- РМ 11:9
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
02.06.2024, 15:35 1
02.06.2024, 19:08 2
02.06.2024, 18:10 1
02.06.2024, 12:32 14
04.06.2024, 07:24 5
03.06.2024, 07:02 15
04.06.2024, 00:03 12