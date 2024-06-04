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Товарищеские матчи
Польша
07.06.2024 21:45 - : -
УКРАИНА
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
04 июня 2024, 08:02 | Обновлено 04 июня 2024, 08:04
713
1

Польша – Украина. Товарищеский матч. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 7 июня в 21:45 видеотрансляцию товарищеского матча в Варшаве

04 июня 2024, 08:02 | Обновлено 04 июня 2024, 08:04
713
1
Польша – Украина. Товарищеский матч. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 7 июня, в 21:45 состоится товарищеский матч между сборными Польши и Украины.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды сыграют в Варшаве на Национальном стадионе.

Обе сборные ведут подготовку к Евро-2024, которое состоится на полях Германии с 14 июня по 14 июля.

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Ostap Sweet Cherry
Принципиальная игра, где товариществом и не пахнет.  Последние 2 игры  за поляками и они впереди 4+2=3-   РМ 11:9
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