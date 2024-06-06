Мбаппе забил первый гол в качестве игрока Реала за Францию, 5 мячей Испании
Французы разбили Люксембург 3:0, испанцы уничтожили Андорру со счетом 5:0
5 июня состоялись несколько товарищеских матчей между сборными.
Франция дома уверенно переиграла Люксембург 3:0. Первый гол за национальную команду в качестве игрока Реала забил Килиан Мбаппе (86). Еще по одному мячу оформили Рандаль Коло-Муани (43) и Жоау Клаусс (70).
Испания разгромила на своем поле Андорру со счетом 5:0. Хет-трик оформил Микель Оярсабаль (53, 66, 73). За испанцев также отличились Айосе Перес (24) и Ферран Торрес (81).
Товарищеские матч. 5 июня
Франция – Люксембург – 3:0
Голы: Мбаппе, 86, Коло-Муани, 43, Клаусс, 70
Испания – Андорра – 5:0
Голы: Перес, 24, Оярсабаль, 53, 66, 73, Торрес, 81
События матча
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