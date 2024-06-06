Мбаппе забил первый гол в качестве игрока Реала за Францию, 5 мячей Испании

5 июня состоялись несколько товарищеских матчей между сборными.

Франция дома уверенно переиграла Люксембург 3:0. Первый гол за национальную команду в качестве игрока Реала забил Килиан Мбаппе (86). Еще по одному мячу оформили Рандаль Коло-Муани (43) и Жоау Клаусс (70).

Испания разгромила на своем поле Андорру со счетом 5:0. Хет-трик оформил Микель Оярсабаль (53, 66, 73). За испанцев также отличились Айосе Перес (24) и Ферран Торрес (81).

Товарищеские матч. 5 июня

Франция – Люксембург – 3:0

Голы: Мбаппе, 86, Коло-Муани, 43, Клаусс, 70

Испания – Андорра – 5:0

Голы: Перес, 24, Оярсабаль, 53, 66, 73, Торрес, 81