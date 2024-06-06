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Товарищеские матчи
Франция
05.06.2024 22:00 – FT 3 : 0
Люксембург
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06 июня 2024, 02:01 |
309
0

Мбаппе забил первый гол в качестве игрока Реала за Францию, 5 мячей Испании

Французы разбили Люксембург 3:0, испанцы уничтожили Андорру со счетом 5:0

06 июня 2024, 02:01 |
309
0
Мбаппе забил первый гол в качестве игрока Реала за Францию, 5 мячей Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

5 июня состоялись несколько товарищеских матчей между сборными.

Франция дома уверенно переиграла Люксембург 3:0. Первый гол за национальную команду в качестве игрока Реала забил Килиан Мбаппе (86). Еще по одному мячу оформили Рандаль Коло-Муани (43) и Жоау Клаусс (70).

Испания разгромила на своем поле Андорру со счетом 5:0. Хет-трик оформил Микель Оярсабаль (53, 66, 73). За испанцев также отличились Айосе Перес (24) и Ферран Торрес (81).

Товарищеские матч. 5 июня

Франция – Люксембург – 3:0

Голы: Мбаппе, 86, Коло-Муани, 43, Клаусс, 70

Испания – Андорра – 5:0

Голы: Перес, 24, Оярсабаль, 53, 66, 73, Торрес, 81

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Франция).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Жонатан Клаус (Франция).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Рандал Коло-Муани (Франция).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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