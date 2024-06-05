5 июня на «Нуэво Виверо» пройдет товарищеский матч, в котором сборная Испании встретится со сборной Андорры. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Испания

Команда на прошлом Евро наконец-то напомнила о себе, проиграв только будущему триумфатора, Италии, и лишь в серии пенальти. Но потом был Катар, и провал на чемпионате мира, когда один из вечных фаворитов снова не смогли выйти из группы. На этом закончилась эра Луиса Энрике и началась у его земляка, де ла Фуэнте. Он начинал не лучшим образом - весной прошлого года уступили Шотландии. Но потом сборная успела раздобыть трофей, пусть и в виде победы в Лиге Наций, с выигранным по пенальти у Хорватии финалом. А потом было досрочно получено выход на чемпионат Европы. Смущает только то, что провалила фурия роха мартовский сбор. Тогда она, пусть и в формате товарищеских поединков, проиграла скромной Колумбии 0-1, а потом выдала 3-3 с нестабильной Бразилии. Сейчас нужно показать, что урок был учтен и изучен.

Ставки на матч Испания – Андорра

Андорра

Сборная имеет только одно преимущество в разрезе данного поединка - это один из ближайших географических соседей. Точнее, это коллектив из полулюбителей небольшого и отдаленного анклава на границе с Францией. Спортивных преимуществ от такого спарринга ждать не стоит - ну что даст звездам Барселоны и мадридского Реала игру против парней из Санта-Коломы, кроме риска травмы? В прошлом отборе трехцветные набрали всего 2 очка за 10 матчей - и это был далеко не худший результат цикла. Ну и в 2024-м году получилось начать с 1-1 с экзотической сборной ЮАР. Но после этого подопечные Кольдо проиграли южноамериканскому андердогу - Боливии.

Статистика личных встреч

Ровно 20 лет назад, в июне 2004-го, уже была такая же игра. В ней испанцы смогли выиграть 4-0 у скромного соседа.

Прогноз

GGBEt не ждет особенной интриги от этой пары. У гостей есть только 1 аргумент, который и стал поводом их позвать - территориальная близость. Задача испанцев в подъеме настроения себе и болельщикам - ставим на них при форе -2 гола (коэффициент - 1,7).