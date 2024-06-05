Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Испания – Андорра. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Товарищеские матчи
Испания
05.06.2024 21:45 - : -
Андорра
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
05 июня 2024, 06:29 |
9
0

Испания – Андорра. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

05 июня 2024, 06:29 |
9
0
Испания – Андорра. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Getty Images/Global Images Ukraine

5 июня на «Нуэво Виверо» пройдет товарищеский матч, в котором сборная Испании встретится со сборной Андорры. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Испания

Команда на прошлом Евро наконец-то напомнила о себе, проиграв только будущему триумфатора, Италии, и лишь в серии пенальти. Но потом был Катар, и провал на чемпионате мира, когда один из вечных фаворитов снова не смогли выйти из группы. На этом закончилась эра Луиса Энрике и началась у его земляка, де ла Фуэнте. Он начинал не лучшим образом - весной прошлого года уступили Шотландии. Но потом сборная успела раздобыть трофей, пусть и в виде победы в Лиге Наций, с выигранным по пенальти у Хорватии финалом. А потом было досрочно получено выход на чемпионат Европы. Смущает только то, что провалила фурия роха мартовский сбор. Тогда она, пусть и в формате товарищеских поединков, проиграла скромной Колумбии 0-1, а потом выдала 3-3 с нестабильной Бразилии. Сейчас нужно показать, что урок был учтен и изучен.

Ставки на матч Испания – Андорра

Андорра

Сборная имеет только одно преимущество в разрезе данного поединка - это один из ближайших географических соседей. Точнее, это коллектив из полулюбителей небольшого и отдаленного анклава на границе с Францией. Спортивных преимуществ от такого спарринга ждать не стоит - ну что даст звездам Барселоны и мадридского Реала игру против парней из Санта-Коломы, кроме риска травмы? В прошлом отборе трехцветные набрали всего 2 очка за 10 матчей - и это был далеко не худший результат цикла. Ну и в 2024-м году получилось начать с 1-1 с экзотической сборной ЮАР. Но после этого подопечные Кольдо проиграли южноамериканскому андердогу - Боливии.

Статистика личных встреч

Ровно 20 лет назад, в июне 2004-го, уже была такая же игра. В ней испанцы смогли выиграть 4-0 у скромного соседа.

Прогноз

GGBEt не ждет особенной интриги от этой пары. У гостей есть только 1 аргумент, который и стал поводом их позвать - территориальная близость. Задача испанцев в подъеме настроения себе и болельщикам - ставим на них при форе -2 гола (коэффициент - 1,7).

Прогноз Sport.ua
Испания
5 июня 2024 -
21:45
Андорра
Победа Испании с форой (-2) 1.70 Сделать ставку
По теме:
Франция – Люксембург. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Португалия – Финляндия – 4:2. Дубль Бруну Фернандеша. Видео голов
Румыния – Болгария – 0:0. Как хозяева не забили пенальти. Видеообзор матча
сборная Испании по футболу сборная Андорры по футболу Евро-2024 товарищеские матчи
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чжан Чжилей обратился к Уайлдеру после мегафайта в Эр-Рияде
Бокс | 04 июня 2024, 10:40 0
Чжан Чжилей обратился к Уайлдеру после мегафайта в Эр-Рияде
Чжан Чжилей обратился к Уайлдеру после мегафайта в Эр-Рияде

Китаец нанес «бомбардировщику» очередное поражение

Товарищеские матчи. Победа Португалии, Италия не сумела обыграть Турцию
Футбол | 05 июня 2024, 00:09 0
Товарищеские матчи. Победа Португалии, Италия не сумела обыграть Турцию
Товарищеские матчи. Победа Португалии, Италия не сумела обыграть Турцию

Сборная Румынии сыграла вничью с Болгарией

Источник: Пихаленок выбрал вариант с Динамо, известна сумма трансфера
Футбол | 04.06.2024, 21:56
Источник: Пихаленок выбрал вариант с Динамо, известна сумма трансфера
Источник: Пихаленок выбрал вариант с Динамо, известна сумма трансфера
В Германии оценили матч Бундестим с Украиной, который принес ничью 0:0
Футбол | 04.06.2024, 07:13
В Германии оценили матч Бундестим с Украиной, который принес ничью 0:0
В Германии оценили матч Бундестим с Украиной, который принес ничью 0:0
Сенсационный претендент на Лунина. Украинец может заменить именитого кипера
Футбол | 04.06.2024, 11:25
Сенсационный претендент на Лунина. Украинец может заменить именитого кипера
Сенсационный претендент на Лунина. Украинец может заменить именитого кипера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Реакция жены Усика на невероятный 9-й раунд мегафайта с Фьюри
ВИДЕО. Реакция жены Усика на невероятный 9-й раунд мегафайта с Фьюри
03.06.2024, 01:18
Бокс
Где смотреть онлайн товарищеский матч Германия – Украина
Где смотреть онлайн товарищеский матч Германия – Украина
03.06.2024, 19:00 4
Футбол
Самый богатый клуб предложил €30 млн Реалу за Лунина. Известен ответ Переса
Самый богатый клуб предложил €30 млн Реалу за Лунина. Известен ответ Переса
04.06.2024, 06:04 6
Футбол
Бюджет €250 млн. Именитый клуб хочет купить две звезды сборной Украины
Бюджет €250 млн. Именитый клуб хочет купить две звезды сборной Украины
04.06.2024, 07:24 20
Футбол
Украина проиграла Казахстану, но вышла в плей-офф ЧЕ по мини-футболу
Украина проиграла Казахстану, но вышла в плей-офф ЧЕ по мини-футболу
03.06.2024, 21:35
Футбол
Джозеф Паркер развеял миф о главной слабости Усика 
Джозеф Паркер развеял миф о главной слабости Усика 
03.06.2024, 11:49
Бокс
Минус Свитолина. Стали известны все участницы 1/4 финала Ролан Гаррос 2024
Минус Свитолина. Стали известны все участницы 1/4 финала Ролан Гаррос 2024
03.06.2024, 19:44 1
Теннис
Известна реакция Лунина на переход Мбаппе в Реал. Андрей обратился к звезде
Известна реакция Лунина на переход Мбаппе в Реал. Андрей обратился к звезде
03.06.2024, 22:40 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем