ВИДЕО. Эриксен оформил шедевр на стадионе, на котором в 2021 чуть не погиб

5 июня состоялось несколько товарищеских матчей между сборными.

Словакия дома разобралась с Сан-Марино 4:0.

Дания вырвала победу у Швеции со счетом 2:1. Победный гол на 86-й минуте забил Кристиан Эриксен. Встреча проходила в Копенгагене на арене «Паркен Стэдиум».

3 года назад на Евро 2020, которое из-за эпидемии коронавируса было перенесено на 2021, Дания играла в матче первого тура группового раунда против Финляндии (0:1) именно на этом стадионе. Тогда на 42-й минуте Эриксен двигался к боковой линии, а через пару шагов его ноги подкосились и он оказался на газоне.

Врачей позвали сразу же, к докторам сборной Дании присоединилась и реанимационная бригада. Помощь стали оказывать прямо на поле, игроки сборной Дании встали стеной вокруг, чтобы детали не были видны камерам. Эриксена возвращали к жизни с помощью массажа сердца, использовали дефибриллятор. Когда увозили в госпиталь, он был в сознании, а через час пришел в норму и попросил доиграть поединок.

Товарищеские матчи. 5 июня

Дания – Швеция – 2:1

Голы: Хейбьерг, 2, Эриксен, 86 – Исак, 9

Словакия – Сан-Марино – 4:0

Голы: Риго, 8, Суслов, 10, Хараслин, 36, Стрелец, 58