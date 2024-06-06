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06 июня 2024, 01:46 | Обновлено 06 июня 2024, 01:51
223
0

ВИДЕО. Эриксен оформил шедевр на стадионе, на котором в 2021 чуть не погиб

Кристиан вырвал победу для сборной Дании в матче против Швеции (2:1)

06 июня 2024, 01:46 | Обновлено 06 июня 2024, 01:51
223
0
ВИДЕО. Эриксен оформил шедевр на стадионе, на котором в 2021 чуть не погиб
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Эриксен

5 июня состоялось несколько товарищеских матчей между сборными.

Словакия дома разобралась с Сан-Марино 4:0.

Дания вырвала победу у Швеции со счетом 2:1. Победный гол на 86-й минуте забил Кристиан Эриксен. Встреча проходила в Копенгагене на арене «Паркен Стэдиум».

3 года назад на Евро 2020, которое из-за эпидемии коронавируса было перенесено на 2021, Дания играла в матче первого тура группового раунда против Финляндии (0:1) именно на этом стадионе. Тогда на 42-й минуте Эриксен двигался к боковой линии, а через пару шагов его ноги подкосились и он оказался на газоне.

Врачей позвали сразу же, к докторам сборной Дании присоединилась и реанимационная бригада. Помощь стали оказывать прямо на поле, игроки сборной Дании встали стеной вокруг, чтобы детали не были видны камерам. Эриксена возвращали к жизни с помощью массажа сердца, использовали дефибриллятор. Когда увозили в госпиталь, он был в сознании, а через час пришел в норму и попросил доиграть поединок.

Товарищеские матчи. 5 июня

Дания – Швеция – 2:1

Голы: Хейбьерг, 2, Эриксен, 86 – Исак, 9

Словакия – Сан-Марино – 4:0

Голы: Риго, 8, Суслов, 10, Хараслин, 36, Стрелец, 58

События матча

58’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Стрелец (Словакия).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Лукаш Гараслин (Словакия).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Томаш Суслов (Словакия).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Томаш Риго (Словакия).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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