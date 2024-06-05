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Евро
Италия U17
05.06.2024 20:30 – FT 3 : 0
Португалия U17
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05 июня 2024, 22:23 | Обновлено 05 июня 2024, 22:40
616
1

Кто выиграл трофей? Определен победитель чемпионата Европы 2024 U-17

В решающем матче Италия разгромила Португалию со счетом 3:0

05 июня 2024, 22:23 | Обновлено 05 июня 2024, 22:40
616
1
Кто выиграл трофей? Определен победитель чемпионата Европы 2024 U-17
Getty Images/Global Images Ukraine

5 июня в 20:30 в кипрском Лимассоле состоялся финальный матч Евро-2024 U-17.

В решающем матче встретились сборные Италии U-17 и Португалии U-17.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Сборная Италии разгромила команду Португалии (3:0) и завоевала трофей.

Счет открыл Федерико Колетта, а затем дубль оформил Франческо Камарда.

Это 2-й трофей Италии U-17 (первый был добыт в 1982 году, а на ЧЕ-1987 итальянцы были лишены титула из-за участия футболиста, не имевшего права играть).

Евро-2024 U-17 с участием 16 сборных прошел на Кипре – на 6 стадионах Ахны, Ларнаки, Паралимни и Лимасола.

Ранее в 1/2 финала Португалия, уступая 0:2, совершила камбэк и нанесла поражение Сербии (3:2), причем два гола португальцы забили после 89-й минуты. Италия обыграла Данию (1:0).

Ранее юношеская сборная Украины U-17 финишировала 3-й в группе A и не сумела пробиться в 1/4 финала.

🏆 Евро-2024 U-17

Финал, 5 июня. Лимассол (Кипр)

⚽️ 20:30. Италия – Португалия – 3:0

Голы: Колетта, 7, Камарда, 16, 50

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Saar
Мої поздоровлення італійцям!
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