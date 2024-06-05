Кто выиграл трофей? Определен победитель чемпионата Европы 2024 U-17
В решающем матче Италия разгромила Португалию со счетом 3:0
5 июня в 20:30 в кипрском Лимассоле состоялся финальный матч Евро-2024 U-17.
В решающем матче встретились сборные Италии U-17 и Португалии U-17.
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Сборная Италии разгромила команду Португалии (3:0) и завоевала трофей.
Счет открыл Федерико Колетта, а затем дубль оформил Франческо Камарда.
Это 2-й трофей Италии U-17 (первый был добыт в 1982 году, а на ЧЕ-1987 итальянцы были лишены титула из-за участия футболиста, не имевшего права играть).
Евро-2024 U-17 с участием 16 сборных прошел на Кипре – на 6 стадионах Ахны, Ларнаки, Паралимни и Лимасола.
Ранее в 1/2 финала Португалия, уступая 0:2, совершила камбэк и нанесла поражение Сербии (3:2), причем два гола португальцы забили после 89-й минуты. Италия обыграла Данию (1:0).
Ранее юношеская сборная Украины U-17 финишировала 3-й в группе A и не сумела пробиться в 1/4 финала.
🏆 Евро-2024 U-17
Финал, 5 июня. Лимассол (Кипр)
⚽️ 20:30. Италия – Португалия – 3:0
Голы: Колетта, 7, Камарда, 16, 50
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