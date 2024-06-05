Италия U-17 – Португалия U-17. Финал Евро-2024 U-17. Смотреть онлайн LIVE

5 июня в 20:30 в кипрском Лимассоле проходит финальный матч Евро-2024 U-17.

В решающем матче играют сборные Италии U-17 и Португалии U-17.

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Евро-2024 U-17 с участием 16 сборных прошел на Кипре – на 6 стадионах Ахны, Ларнаки, Паралимни и Лимасола.

В 1/2 финала Португалия, уступая 0:2, совершила камбэк и нанесла поражение Сербии (3:2), причем два гола португальцы забили после 89-й минуты. Италия обыграла Данию (1:0), автором единственного гола стал Федерико Колетта.

Ранее юношеская сборная Украины U-17 финишировала 3-й в группе A и не сумела пробиться в 1/4 финала.

🏆 Евро-2024 U-17

Финал, 5 июня. Лимассол (Кипр)

20:30. Италия – Португалия

Стартовые составы