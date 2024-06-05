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Евро
Италия U17
05.06.2024 20:30 – 74 3 : 0
Португалия U17
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05 июня 2024, 20:40 | Обновлено 05 июня 2024, 20:50
360
0

Италия U-17 – Португалия U-17. Финал Евро-2024 U-17. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 5 июня в 20:30 финальный матч в кипрском Лимассоле

05 июня 2024, 20:40 | Обновлено 05 июня 2024, 20:50
360
0
Италия U-17 – Португалия U-17. Финал Евро-2024 U-17. Смотреть онлайн LIVE
УЕФА

5 июня в 20:30 в кипрском Лимассоле проходит финальный матч Евро-2024 U-17.

В решающем матче играют сборные Италии U-17 и Португалии U-17.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Евро-2024 U-17 с участием 16 сборных прошел на Кипре – на 6 стадионах Ахны, Ларнаки, Паралимни и Лимасола.

В 1/2 финала Португалия, уступая 0:2, совершила камбэк и нанесла поражение Сербии (3:2), причем два гола португальцы забили после 89-й минуты. Италия обыграла Данию (1:0), автором единственного гола стал Федерико Колетта.

Ранее юношеская сборная Украины U-17 финишировала 3-й в группе A и не сумела пробиться в 1/4 финала.

🏆 Евро-2024 U-17

Финал, 5 июня. Лимассол (Кипр)

20:30. Италия – Португалия

📺 Видеотрансляция

Стартовые составы

События матча

50’
ГОЛ ! Мяч забил Francesco Camarda (Италия U17).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Francesco Camarda (Италия U17).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Federico Coletta (Италия U17).
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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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