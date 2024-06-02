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Евро
Дания U17
02.06.2024 20:30 – FT 0 : 1
Италия U17
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02 июня 2024, 23:12 | Обновлено 02 июня 2024, 23:26
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Сделали камбэк с 0:2. На Евро-2024 U-17 определены финалисты турнира

Финальный матч между Италией и Португалией состоится 5 июня в Лимассоле

02 июня 2024, 23:12 | Обновлено 02 июня 2024, 23:26
73
0
Сделали камбэк с 0:2. На Евро-2024 U-17 определены финалисты турнира
Getty Images/Global Images Ukraine

2 июня состоялись полуфиналы чемпионата Европы 2024 U-17, и определены финалисты турнира.

Евро-2024 U-17 с участием 16 сборных проходит на Кипре – на 6 стадионах Ахны, Ларнаки, Паралимни и Лимасола.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В 1/4 финала Португалия, уступая 0:2, совершила камбэк и нанесла поражение Сербии (3:2), причем два гола португальцы забили после 89-й минуты.

Италия обыграла Данию (1:0), автором единственного гола стал Федерико Колетта.

Финальный матч между Италией и Португалией состоится 5 июня в Лимассоле, игра за третье место не предусмотрена.

Ранее юношеская сборная Украины U-17 финишировала 3-й в группе A и не сумела пробиться в 1/4 финала.

🏆 Евро-2024 U-17. Кипр

1/2 финала, 2 июня

Сербия – Португалия – 2:3

Голы: Цветкович, 22, Филисиссимо, 37 (автогол) – Дамяьнович, 60 (автогол), Мора, 89, Тровиско, 90+6

Дания – Италия – 0:1

Гол: Колетта, 30

⚽️ Сетка плей-офф

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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