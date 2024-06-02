Сделали камбэк с 0:2. На Евро-2024 U-17 определены финалисты турнира

2 июня состоялись полуфиналы чемпионата Европы 2024 U-17, и определены финалисты турнира.

Евро-2024 U-17 с участием 16 сборных проходит на Кипре – на 6 стадионах Ахны, Ларнаки, Паралимни и Лимасола.

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В 1/4 финала Португалия, уступая 0:2, совершила камбэк и нанесла поражение Сербии (3:2), причем два гола португальцы забили после 89-й минуты.

Италия обыграла Данию (1:0), автором единственного гола стал Федерико Колетта.

Финальный матч между Италией и Португалией состоится 5 июня в Лимассоле, игра за третье место не предусмотрена.

Ранее юношеская сборная Украины U-17 финишировала 3-й в группе A и не сумела пробиться в 1/4 финала.

🏆 Евро-2024 U-17. Кипр

1/2 финала, 2 июня

Сербия – Португалия – 2:3

Голы: Цветкович, 22, Филисиссимо, 37 (автогол) – Дамяьнович, 60 (автогол), Мора, 89, Тровиско, 90+6

Дания – Италия – 0:1

Гол: Колетта, 30

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