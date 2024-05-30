Заруба Италии и Англии. Определены все полуфиналисты Евро-2024 U-17
Полуфиналы состоятся в Ларнаке 2 июня: Италия – Дания, Сербия – Португалия
30 мая состоялись два заключительных четвертьфинала чемпионата Европы 2024 U-17. Определены все команды, которые сыграют в полуфиналах.
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Евро-2024 U-17 с участием 16 сборных проходит на Кипре – на шести стадионах Ахны, Ларнаки, Паралимни и Лимасола.
В 1/4 финала Португалия нанесла поражение Польше (2:1), а Италия обыграла Англию по пенальти (1:1, пен 5:4).
Полуфиналы состоятся в Ларнаке 2 июня: Италия – Дания, Сербия – Португалия. Решающий матч назначен на 5 июня в Лимассоле.
Ранее юношеская сборная Украины U-17 финишировала 3-й в группе A и не сумела пробиться в 1/4 финала.
🏆 Евро-2024 U-17. Кипр
1/4 финала, 30.05.2024
Португалия – Польша – 2:1
Голы: Фелисиссимо, 5, Мора, 59 – Изунванне, 34
Италия – Англия – 1:1 (пен. 5:4)
Голы: Ліберали, 29 – Нванери, 16
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