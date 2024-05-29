Пенальти и много голов. Определены первые два полуфиналиста Евро-2024 U-17
Дания и Сербия пробились в топ-4 лучших команд континента
29 мая состоялись два четвертьфинала чемпионата Европы 2024 U-17. Определены две команды, которые сыграют в полуфинале.
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Евро-2024 U-17 с участием 16 сборных проходит на Кипре – на шести стадионах Ахны, Ларнаки, Паралимни и Лимасола.
В 1/4 финала Дания по пенальти нанесла поражение Чехии (1:1, пен. 5:3), а Сербия в результативном матче оказалась сильнее Австрии (3:2).
Еще два четвертьфинала пройдут 30 мая: Италия – Англия (победитель выйдет на Данию), Португалия – Польша (лучшая команда сыграет с Сербией).
Полуфиналы состоятся в Ларнаке 2 июня, а решающий матч назначен на 5 июня в Лимассоле.
Ранее юношеская сборная Украины U-17 финишировала 3-й в группе A и не сумела пробиться в 1/4 финала.
🏆 Евро-2024 U-17. Кипр
1/4 финала, 29.05.2024
Чехия – Дания – 1:1, пен. 3:5
Голы: Пенкса, 71 – Чидози Оби, 82
Австрия – Сербия – 2:3
Голы: Адедженугхуре, 1, 79 – Ранкович, 4, 45+1, Цветкович, 55
1/4 финала, 30.05.2024
Италия – Англия
Португалия – Польша
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