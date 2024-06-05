На какой позиции Украина? Турнирные таблицы квалификации женского Евро-2025
Сине-желтая команда сумела вырвать ничью в матче против команды Уэльса
Женская сборная Украины провела очередной поединок квалификации Евро-2025.
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Несколько дней назад сине-желтые сыграли с лидером группы вничью (1:1) на выезде.
4 июня сборная Украины принимала валлиек в Польше, в городке Гродзиск-Великопольски. Уступая 1:2, украинки сумели вырвать ничью. Николь Козлова на последних секундах (90+8 мин) замкнула подачу Апанащенко с правого фланга.
Сборная Украины занимает 3-е место в группе (5 очков), Уэльс имеет 8 баллов, а лидирует Хорватия (9 пунктов).
Аутсайдером группы является Косово (0). В следующий раунд из группы выйдут три сборных.
Квалификация Евро-2025 среди женщин
4-й тур, 4 июня
Лига В. Группа 4. Гродзиск-Великопольски (Польша)
Украина – Уэльс – 2:2
Голы: Калинина, 34, Козлова, 90+8 – Бартон, 74 (пен), Фишлок, 77.
Лига A
- Польша – Германия – 1:3
- Финляндия – Нидерланды – 1:1
- Италия – Норвегия – 1:1
- Швеция – Ирландия – 1:0
- Бельгия – Чехия – 1:1
- Франция – Англия – 1:2
- Исландия – Австрия – 2:1
- Испания – Дания – 3:2
Лига B
- Босния и Герцеговина – Мальта – 2:1
- Израиль – Шотландия – 0:5
- Азербайджан – Турция – 1:0
- Венгрия – Швейцария – 1:0
- Словакия – Сербия – 0:4
- Северная Ирландия – Португалия – 1:2
- Украина – Уэльс – 2:2
- Хорватия – Косово – 2:0
Лига C
- Казахстан – Армения – 4:1
- беларусь – Литва – 3:0
- Латвия – Словения – 0:4
- Фарерские острова – Греция – 0:2
- Албания – Люксембург – 3:1
- Болгария – Румыния – 0:3
- Грузия – Кипр – 1:0
- Молдова – Северная Македония – 2:4
- Андорра – Черногория – 1:5
Турнирные таблицы (Лига A)
Турнирные таблицы (Лига B)
Турнирные таблицы (Лига C)
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