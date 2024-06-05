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Чемпионат Европы
05 июня 2024, 22:17 | Обновлено 05 июня 2024, 22:31
857
0

На какой позиции Украина? Турнирные таблицы квалификации женского Евро-2025

Сине-желтая команда сумела вырвать ничью в матче против команды Уэльса

05 июня 2024, 22:17 | Обновлено 05 июня 2024, 22:31
857
0
На какой позиции Украина? Турнирные таблицы квалификации женского Евро-2025
УАФ

Женская сборная Украины провела очередной поединок квалификации Евро-2025.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Несколько дней назад сине-желтые сыграли с лидером группы вничью (1:1) на выезде.

4 июня сборная Украины принимала валлиек в Польше, в городке Гродзиск-Великопольски. Уступая 1:2, украинки сумели вырвать ничью. Николь Козлова на последних секундах (90+8 мин) замкнула подачу Апанащенко с правого фланга.

Сборная Украины занимает 3-е место в группе (5 очков), Уэльс имеет 8 баллов, а лидирует Хорватия (9 пунктов).

Аутсайдером группы является Косово (0). В следующий раунд из группы выйдут три сборных.

Квалификация Евро-2025 среди женщин

4-й тур, 4 июня

Лига В. Группа 4. Гродзиск-Великопольски (Польша)

Украина – Уэльс – 2:2

Голы: Калинина, 34, Козлова, 90+8 – Бартон, 74 (пен), Фишлок, 77.

Лига A

  • Польша – Германия – 1:3
  • Финляндия – Нидерланды – 1:1
  • Италия – Норвегия – 1:1
  • Швеция – Ирландия – 1:0
  • Бельгия – Чехия – 1:1
  • Франция – Англия – 1:2
  • Исландия – Австрия – 2:1
  • Испания – Дания – 3:2

Лига B

  • Босния и Герцеговина – Мальта – 2:1
  • Израиль – Шотландия – 0:5
  • Азербайджан – Турция – 1:0
  • Венгрия – Швейцария – 1:0
  • Словакия – Сербия – 0:4
  • Северная Ирландия – Португалия – 1:2
  • Украина – Уэльс – 2:2
  • Хорватия – Косово – 2:0

Лига C

  • Казахстан – Армения – 4:1
  • беларусь – Литва – 3:0
  • Латвия – Словения – 0:4
  • Фарерские острова – Греция – 0:2
  • Албания – Люксембург – 3:1
  • Болгария – Румыния – 0:3
  • Грузия – Кипр – 1:0
  • Молдова – Северная Македония – 2:4
  • Андорра – Черногория – 1:5

Турнирные таблицы (Лига A)

Турнирные таблицы (Лига B)

Турнирные таблицы (Лига C)

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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