На какой позиции Украина? Турнирные таблицы квалификации женского Евро-2025

Женская сборная Украины провела очередной поединок квалификации Евро-2025.

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Несколько дней назад сине-желтые сыграли с лидером группы вничью (1:1) на выезде.

4 июня сборная Украины принимала валлиек в Польше, в городке Гродзиск-Великопольски. Уступая 1:2, украинки сумели вырвать ничью. Николь Козлова на последних секундах (90+8 мин) замкнула подачу Апанащенко с правого фланга.

Сборная Украины занимает 3-е место в группе (5 очков), Уэльс имеет 8 баллов, а лидирует Хорватия (9 пунктов).

Аутсайдером группы является Косово (0). В следующий раунд из группы выйдут три сборных.

Квалификация Евро-2025 среди женщин

4-й тур, 4 июня

Лига В. Группа 4. Гродзиск-Великопольски (Польша)

Украина – Уэльс – 2:2

Голы: Калинина, 34, Козлова, 90+8 – Бартон, 74 (пен), Фишлок, 77.

Лига A

Польша – Германия – 1:3

Финляндия – Нидерланды – 1:1

Италия – Норвегия – 1:1

Швеция – Ирландия – 1:0

Бельгия – Чехия – 1:1

Франция – Англия – 1:2

Исландия – Австрия – 2:1

Испания – Дания – 3:2

Лига B

Босния и Герцеговина – Мальта – 2:1

Израиль – Шотландия – 0:5

Азербайджан – Турция – 1:0

Венгрия – Швейцария – 1:0

Словакия – Сербия – 0:4

Северная Ирландия – Португалия – 1:2

Украина – Уэльс – 2:2

– Уэльс – 2:2 Хорватия – Косово – 2:0

Лига C

Казахстан – Армения – 4:1

беларусь – Литва – 3:0

Латвия – Словения – 0:4

Фарерские острова – Греция – 0:2

Албания – Люксембург – 3:1

Болгария – Румыния – 0:3

Грузия – Кипр – 1:0

Молдова – Северная Македония – 2:4

Андорра – Черногория – 1:5

Турнирные таблицы (Лига A)

Турнирные таблицы (Лига B)

Турнирные таблицы (Лига C)