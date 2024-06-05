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  4. Украина – Уэльс – 2:2. Николь Козлова сравняла счет на 90+8 мин. Видеообзор
Чемпионат Европы
05 июня 2024, 21:37 | Обновлено 05 июня 2024, 21:39
179
0

Украина – Уэльс – 2:2. Николь Козлова сравняла счет на 90+8 мин. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча 4-го тура квалификации к женскому Евро-2025

05 июня 2024, 21:37 | Обновлено 05 июня 2024, 21:39
179
0
Украина – Уэльс – 2:2. Николь Козлова сравняла счет на 90+8 мин. Видеообзор
УАФ

Женская сборная Украины продолжила квалификационный турнир Евро-2025 еще одним поединком против Уэльса.

Несколько дней назад сине-желтые сыграли с лидером группы вничью (1:1) на выезде. Теперь же сборная Украины принимала валлиек в Польше, в городке Гродзиск-Великопольски.

Уже на 1-й минуте Келюшик спасла сборную после удара Роув, в последствии украинки заблокировали еще несколько попыток соперниц, были и промахи у британок. Украинская команда ответила дальним ударом Химич – рикошетом мяч пришел в руки Кларк. Позже Шматко помешала соперницам забить, выбив мяч из линии ворот.

В общем, валлийки владели игровым преимуществом, однако на 34-й минуте счет открыли именно украинки. Басанская здорово перевела на правый фланг на Овдийчук, которая вошла в штрафную и отдала пас Калининой под точный удар.

Второй тайм также начался с давления Уэльса, в том числе на 48-й минуте после подачи Холланд с фланга мяч попал в перекладину. Также уверенно со всеми мячами справлялась Келюшик. На 70-й минуте был хороший выпад украинской команды, но Андрухив не дали пробить. Валлийки сумели перевернуть игру. Сначала Бартон заработала и сама реализовала пенальти, а затем Фишлок удался невероятный удар с дальней дистанции.

В компенсированное время после подачи Басанской со штрафного Эванс срезала мяч в стойку собственных ворот. И все же украинки сумели вырвать ничью, когда Козлова на последних секундах замкнула подачу Апанащенко с правого фланга.

Квалификация Евро-2025 среди женщин

Лига В. Группа 4. 4-й тур, Гродзиск-Великопольски (Польша)

Украина – Уэльс – 2:2

Голы: Калинина, 34, Козлова, 90+8 – Бартон, 74 (пен), Фишлок, 77.

Видео голов и обзор матча

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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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