Конец эпохи? 41-летняя легенда Порту может покинуть клуб

Легендарный центральный защитник Пепе готов покинуть «Порту» в конце июня, когда истечет срок его контракта. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, причиной возможного ухода Пепе является уход Сержиу Консейсау с поста главного тренера команды. При этом окончательное решение 41-летний ветеран еще не принял.

В нынешнем сезоне на счету Пепе 3 гола и 2 ассиста в 34 матчах за «Порту» во всех турнирах. Ранее защитник попал в окончательную заявку сборной Португалии на Евро-2024.