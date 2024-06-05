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  4. Конец эпохи? 41-летняя легенда Порту может покинуть клуб
Португалия
05 июня 2024, 18:56 |
1183
0

Конец эпохи? 41-летняя легенда Порту может покинуть клуб

Все из-за ухода главного тренера

05 июня 2024, 18:56 |
1183
0
Конец эпохи? 41-летняя легенда Порту может покинуть клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Пепе

Легендарный центральный защитник Пепе готов покинуть «Порту» в конце июня, когда истечет срок его контракта. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, причиной возможного ухода Пепе является уход Сержиу Консейсау с поста главного тренера команды. При этом окончательное решение 41-летний ветеран еще не принял.

В нынешнем сезоне на счету Пепе 3 гола и 2 ассиста в 34 матчах за «Порту» во всех турнирах. Ранее защитник попал в окончательную заявку сборной Португалии на Евро-2024.

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Порту Пепе Фабрицио Романо свободный агент Сержиу Консейсау
Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
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