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  4. Энди Маррей жестко раскритиковал одно из нововведений на Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
05 июня 2024, 10:17 |
343
0

Энди Маррей жестко раскритиковал одно из нововведений на Ролан Гаррос

Финалисту 2016 года не понравилась новые камеры на голове судьи

05 июня 2024, 10:17 |
343
0
Энди Маррей жестко раскритиковал одно из нововведений на Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Энди Маррей

Бывший лидер мирового рейтинга Энди Маррей раскритиковал внедрение дополнительной камеры на голове судьи на Открытом чемпионате Франции по теннису.

«Есть ли худшее применение технологий в спорте, чем внедрение камеры на голове судьи на Ролан Гаррос? Выглядит ужасно и из того, что я видел, ничего не дает никому из участников матча», – заявил британец.

Отметим, что кадры с этом камеры выглядят так:

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Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 5 июня
Энди Маррей Ролан Гаррос 2024
Владимир Клепач Источник: X (Twitter)
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