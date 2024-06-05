Энди Маррей жестко раскритиковал одно из нововведений на Ролан Гаррос

Бывший лидер мирового рейтинга Энди Маррей раскритиковал внедрение дополнительной камеры на голове судьи на Открытом чемпионате Франции по теннису.

«Есть ли худшее применение технологий в спорте, чем внедрение камеры на голове судьи на Ролан Гаррос? Выглядит ужасно и из того, что я видел, ничего не дает никому из участников матча», – заявил британец.

Отметим, что кадры с этом камеры выглядят так: