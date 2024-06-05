Ролан Гаррос05 июня 2024, 10:17 |
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Энди Маррей жестко раскритиковал одно из нововведений на Ролан Гаррос
Финалисту 2016 года не понравилась новые камеры на голове судьи
05 июня 2024, 10:17 |
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Бывший лидер мирового рейтинга Энди Маррей раскритиковал внедрение дополнительной камеры на голове судьи на Открытом чемпионате Франции по теннису.
«Есть ли худшее применение технологий в спорте, чем внедрение камеры на голове судьи на Ролан Гаррос? Выглядит ужасно и из того, что я видел, ничего не дает никому из участников матча», – заявил британец.
Отметим, что кадры с этом камеры выглядят так:
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