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Товарищеские матчи
Португалия
04.06.2024 21:45 – FT 4 : 2
Финляндия
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Чемпионат Европы
05 июня 2024, 05:59 | Обновлено 05 июня 2024, 06:42
57
0

Португалия – Финляндия – 4:2. Дубль Бруну Фернандеша. Видео голов

Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного в Лиссабоне

05 июня 2024, 05:59 | Обновлено 05 июня 2024, 06:42
57
0
Португалия – Финляндия – 4:2. Дубль Бруну Фернандеша. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш (справа)

4 июня в Лиссабоне товарищеский матч провели сборные Португалии и Финляндии (4:2).

Команда Португалии ведет подготовку к Евро-2024, который вскоре стартует в Германии.

У хозяев поля дубль оформил Бруну Фернандеш.

Товарищеский матч

Лиссабон, 4 июня

Португалия – Финляндия – 4:2

Голы: Рубен Диаш, 17, Диогу Жота, 45+4, Бруну Фернандеш, 55, 84 – Теему Пукки, 73, 77

Видеообзор матча

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Португалия).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Теему Пукки (Финляндия).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Теему Пукки (Финляндия).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Португалия).
45’
ГОЛ ! С пенальти забил Диогу Жота (Португалия).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Рубен Диаш (Португалия).
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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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