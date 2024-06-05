Товарищеские матчи
04.06.2024 21:45 – FT 4 : 2
Чемпионат Европы05 июня 2024, 05:59 | Обновлено 05 июня 2024, 06:42
57
0
Португалия – Финляндия – 4:2. Дубль Бруну Фернандеша. Видео голов
Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного в Лиссабоне
05 июня 2024, 05:59 | Обновлено 05 июня 2024, 06:42
57
0
4 июня в Лиссабоне товарищеский матч провели сборные Португалии и Финляндии (4:2).
Команда Португалии ведет подготовку к Евро-2024, который вскоре стартует в Германии.
У хозяев поля дубль оформил Бруну Фернандеш.
Товарищеский матч
Лиссабон, 4 июня
Португалия – Финляндия – 4:2
Голы: Рубен Диаш, 17, Диогу Жота, 45+4, Бруну Фернандеш, 55, 84 – Теему Пукки, 73, 77
Видеообзор матча
События матча
84’
ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Португалия).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Теему Пукки (Финляндия).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Теему Пукки (Финляндия).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Португалия).
45’
ГОЛ ! С пенальти забил Диогу Жота (Португалия).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Рубен Диаш (Португалия).
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