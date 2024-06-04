4 июня на «Жозе Алваладе» пройдет товарищеский матч, в котором сборная Португалии встретится со сборной Финляндии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Португалия

Команда на прошлом чемпионате мира не провалилась. Но поражение в плей-офф Марокко стало поводом для увольнения многолетнего наставника, Фернанду Сантуша. В итоге опытного специалиста сменил Роберто Мартинес, и у него получился прекрасный 2023-й год. Избранные выдали стопроцентный результат, выиграв все отборочные поединки. Правда, там и соперники у Роналду и компании были не топовые - Босния, Исландия, Люксембург, Словакия (что и стала второй), ну и Лихтенштейн. И стоит отметить, что в марте после 5:2 со Швецией последовали 0:2 со Словенией. Любопытно будет посмотреть, какие уроки будут извлечены. Пока что можно констатировать, что даже в расширенную заявку не позвали никого нового - у всех футболистов уже есть минимум 1 выход на поле в такой форме.

Ставки на матч Португалия – Финляндия

Финляндия

Сборная была участником прошлого континентального турнира. Причем тогда филины дебютировали на таком уровне, и начали с победы - их соперник, Дания, был шокирован утратой Эриксена. Потом были только поражения и вылет после группового этапа. Следующие отборы были проиграны. Но все равно был шанс выйти на Евро через квоту Лигу Наций. Но в первом же поединке, в Кардиффе, суоми разгромно, 1:4, уступили Уэльсу. Все, после этого Маркку Канерва, что, конечно же, сохранил свой тренерский пост, начал подготовку к новому циклу - в сентябре стартует Лига Наций. Но, несмотря на исключительно товарищеский характер сбора сейчас, все равно вызвано практически привычный состав, с единственным потенциальным дебютантом, и даже опытного и многократно проверенного Пукки позвали, хотя в МЛС сезон в разгаре.

Статистика личных встреч

Финны в начале века ухитрялись не проигрывать трижды кряду. Но в обоих крайних матчах были победы избранных.

Прогноз

GGBET считает, что Роналду и компания начнут лето с уверенной победы. Согласимся и поставим на принимающую сторону с форой -2 (коэффициент - 1,87).