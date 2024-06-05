5 июня на «Сен-Симфорьен» пройдет товарищеский матч, в котором сборная Франции встретится со сборной Люксембурга. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Франция

Команда за последние годы откровенно неудачно сыграла именно на прошлом Евро, когда вылетела в первом же раунде плей-офф. Перед этим, в 2016-м, дома ле бле обидно проиграли финал такого же турнира прагматичной Португалии в экстра-тайме. Но потом Дешам компенсировал это, выиграв мундиаль. А в Катаре помешала только Аргентина Месси и Эми Мартинеса, что выиграла по пенальти решающий поединок. Обновленный коллектив без каких-то проблем выиграли свою группу квалификации, набрав 22 из 24 возможных очков, и походя разгромив Нидерланды. Но в товарищеские поединки далеко не всегда настолько же успешны. Германии в марте дома и вовсе проиграли со счетом 0-2. А у Чили выиграли с минимальным преимуществом, 3-2. Но, как обычно, у Дидье сейчас больше переживаний не насчет итогов контрольных поединков, а то, кого же исключить из итоговой заявки.

Ставки на матч Франция – Люксембург

Люксембург

Сборная уже перестала восприниматься как аутсайдер. Многолетняя работа Люка Хольца, тренера, который долго и сам играл в аналогичной форме, дала свой результат: красные львы воспринимаются как крепкий, хорошо организованный середняк с узнаваемым стилем, что способен создавать проблемы практически всем без исключений. В итоге в обычной квалификации Родригес и компания закончили третьими, но все же получили уникальный шанс пройти на Евро, за счет пути Лиги Наций. Но в первом же раунде стыков проиграли грузинам, который в итоге готовятся дебютировать на турнире. А люксембуржцы готовятся к новому циклу. Но все равно позвали сейчас, на сугубо товарищеские матчи, только трех потенциальных новичков.

Статистика личных встреч

Галльские петухи постоянно, 14 раз кряду, выигрывали у соседа-карлика. Но в 2017-м красные львы выстояли на выезде на 0-0.

Прогноз

GGBET ждет только победы хозяев, причем крупной. Но подопечные Дешама не особенно любят громить соперников в товарищеских поединках, а гостия явно сыграют от обороны. Ждем тотал меньше 4,0 голов (коэффициент - 1,74).