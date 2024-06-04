Шевченко наградил известного тренера юбилейной медалью УАФ
Сергей Пучков получил еще одну награду УАФ
В день матча Германия – Украина в Нюрнберг приехал один из представителей нашего тренерского корпуса – Сергей Пучков. Целью его визита в этот немецкий город стало не только посещение товарищеского поединка между командами Юлиана Нагельсманна и Сергея Реброва, но и получение ценной награды.
Как стало известно Sport.ua, 62-летний специалист получил юбилейную медаль «За весомый вклад в развитие украинского футбола». Бывшему наставнику «Николаева», «Черкасс», херсонского «Кристалла», «Севастополя», симферопольской «Таврии», запорожского «Металлурга» и «Горняка-Спорт» ее вручил президент УАФ Андрей Шевченко.
Эта награда ждала Пучкова долгое время. Вручить ее представители УАФ должны были еще в период зимнего антракта в сезоне-2021/22, однако из-за полномасштабного вторжения россии сделать этого не удалось. И вот теперь медаль наконец нашла своего владельца.
Ранее Сергей Пучков был удостоен звания заслуженного тренера Украины. Его он получил за успешную работу в разных регионах страны и, в частности, в симферопольской «Таврии», которую он привел к победе в розыгрыше Кубка Украины сезона 2009/10.
Ранее Андрей Шевченко рассказал, сколько дней был в Украине, когда стал президентом УАФ.
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