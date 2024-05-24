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  4. Шевченко рассказал, сколько дней был в Украине, когда стал президентом УАФ
Украина. Премьер лига
24 мая 2024, 15:08 |
618
2

Шевченко рассказал, сколько дней был в Украине, когда стал президентом УАФ

Андрей Николаевич признался, что дети уже забыли, как он выглядит

24 мая 2024, 15:08 |
618
2
Шевченко рассказал, сколько дней был в Украине, когда стал президентом УАФ
Андрей Шевченко

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко рассказал, сколько дней находился в Украине после назначения президентом УАФ:

«Если вы спрашиваете, то вы, наверное, знаете? По крайней мере мне бы хотелось, чтобы вы знали. Дети уже плачут. Забыли как я выгляжу. Я постоянно нахожусь в Украине. Есть еще работа в качестве амбасодора United 24. У меня в ближайшее время будет серия коротких поездок. Я официально зарегистрирован в Украине и работаю здесь».

Ранее Андрей Шевченко рассказал о встрече со своим предшественником – бывшим президентом УАФ Андреем Павелко.

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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Комментарии 2
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FunnyCat_____
Спорт ЮА, там Динамо Киев Ю19, уверенно переиграв вторую лучшую школу в Украине -  львовский Рух , стало чемпионом Украины. Может это заслуживает новости?
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Gargantua
тятя, тятя, наши сети притащили нам УАФ
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