Шевченко рассказал, сколько дней был в Украине, когда стал президентом УАФ
Андрей Николаевич признался, что дети уже забыли, как он выглядит
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко рассказал, сколько дней находился в Украине после назначения президентом УАФ:
«Если вы спрашиваете, то вы, наверное, знаете? По крайней мере мне бы хотелось, чтобы вы знали. Дети уже плачут. Забыли как я выгляжу. Я постоянно нахожусь в Украине. Есть еще работа в качестве амбасодора United 24. У меня в ближайшее время будет серия коротких поездок. Я официально зарегистрирован в Украине и работаю здесь».
Ранее Андрей Шевченко рассказал о встрече со своим предшественником – бывшим президентом УАФ Андреем Павелко.
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