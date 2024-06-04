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  4. Санчо готов вернуться в Манчестер Юнайтед при одном условии
Англия
04 июня 2024, 23:38 |
553
0

Санчо готов вернуться в Манчестер Юнайтед при одном условии

Вингер не хочет работать с Эриком тен Хагом

04 июня 2024, 23:38 |
553
0
Санчо готов вернуться в Манчестер Юнайтед при одном условии
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейдон Санчо

Вингер «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо, который вторую половину нынешнего сезона провел в аренде в «Боруссии» Дортмунд, готов вернуться в английский клуб. Но только при одном условии – если главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг покинет клуб.

Напомним, первую половину нынешнего сезона Санчо не играл за «Манчестер Юнайтед» из-за публичного конфликта с тен Хагом. Тренер отстранил вингера от команды и ждал от него публичных извинений.

Ранее сообщалось о том, что «Боруссия» Дортмунд хочет выкупить Санчо у «Манчестер Юнайтед».

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Джейдон Санчо Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги аренда игрока
Олег Дидух Источник: The Mirror
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