Сергей ПУЧКОВ: «Преимущество немцев было слишком большим»

Известный украинский тренер Сергей Пучков поделился своими впечатлениями от товарищеского матча сборной Украины против Германии (ничья 0:0):

– Как вам сама игра?

– С одной стороны результат 0:0 вроде бы хороший, ведь не проиграли. Но, с другой стороны, не хотелось бы, конечно, чтобы именно такой получилась игра. Преимущество немцев было слишком большим. При этом следует отметить Трубина, сыгравшего очень хорошо. Если брать в целом, то хотелось бы увидеть результативные действия наших футболистов. Забивай в первом моменте в начале поединка, когда Мудрик убежал с центра поля – и все могло бы повернуться иначе. Возможность же была хорошей.

Угрожал воротам и Яремчук, однако неудачно. Во втором тайме тот же Мудрик отлично прорвался левым флангом к лицевой линии и пытался прострелить на партнера, но Нойер перекрыл движение мячу. В общем, в матче с немцами было тяжеловато. Но ничего – отбились, проявили бойцовские качества. Не пропустили и не потерпели поражения, а это отложится в сознании игроков плюсом.

– Наблюдая за матчем с немцами, у всех было мнение о том, что Сергей Ребров моделировал в нем именно игру в обороне.

– Моделировал. Он выставил пять защитников, игравших с самого начала первого тайма. Возможно, тренер пробовал, что из этого выйдет. Трудно сказать. Увидим по составу в следующем матче с поляками, тогда и будет ясно, что и как.