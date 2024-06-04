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  4. Юрий ВИРТ: «С поляками уже будет совсем другая игра»
Чемпионат Европы
04 июня 2024, 22:48 |
181
0

Юрий ВИРТ: «С поляками уже будет совсем другая игра»

Бывший игрок сборной – о подготовке сине-желтых к Евро-2024

04 июня 2024, 22:48 |
181
0
Юрий ВИРТ: «С поляками уже будет совсем другая игра»
НК Верес. Юрий Вирт

Национальная сборная Украины по футболу разошлась миром 0:0 в контрольном матче с немцами.

Бывший вратарь национальной сборной Украины Юрий Вирт в разговоре с корреспондентом Sport.ua рассказал кто больше остался доволен ничьей в Нюрнберге:

– Надо было находиться в середине коллектива, чтобы владеть информацией почему наш рулевой Сергей Ребров взял на вооружение тактическую схему 5-4-1. Не исключено, что хотел убедиться умеем ли мы надежно обороняться против нового амбициозного поколения немецкой сборной, а может уже проверял некоторые настройки в предстоящем поединке с кем-то из топов после выхода из группы.

– Не рано, ведь у нас довольно квалифицированные оппоненты в группе и заставить их сойти с дистанции будет очень сложно.
– У украинской сборной – немалый потенциал и если она сыграет в свою силу, то проблем с выходом не должно быть. Вот и в Нюрнберге итоговым результатом больше остался доволен Сергей Ребров, чем его немецкий коллега. Гости сохранили свои владения нетронутыми, лучшим игроком матча был наш вратарь Анатолий Трубин.

– Кажется, украинцы играли так, лишь бы только не пропустить, хотя по подбору исполнителей могли действовать более агрессивно.
– Скорее всего, настройка была именно на игру вторым номером. Хотя, согласен, переход к наступательным операциям должен был быть более качественным. Конечно, над этим надо поработать, особенно над последним пасом. Все же, склоняюсь к тому, что уже в следующем спарринге - с поляками 7 июня будет совсем другой футбол в исполнении наших ребят. На мой взгляд, именно после поединка в Варшаве можно будет сказать, насколько конкурентоспособными будут украинцы на Евро-2024.

Ранее мы сообщали, что сборная Украины прибыла в Варшаву на спарринг против Польши.

По теме:
ФОТО. Сборная Украины переехала в Варшаву, встреча с представителем УЕФА
ВИДЕО. Сборная Украины прибыла в Варшаву на спарринг против Польши
Трубин оценил игру в матче с Германией и рассказал про разговор с Нойером
Юрий Вирт сборная Украины по футболу инсайд Германия - Украина Евро-2024 товарищеские матчи
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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