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  4. Илья ЗАБАРНЫЙ: «Чувствую любовь фанатов Борнмута»
Англия
04 июня 2024, 22:42 |
139
0

Илья ЗАБАРНЫЙ: «Чувствую любовь фанатов Борнмута»

Украинскому защитник нравится в Англии

04 июня 2024, 22:42 |
139
0
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Чувствую любовь фанатов Борнмута»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Центральный защитник сборной Украины Илья Забарный прокомментировал завоевание награды игрока сезона в своем клубе, «Борнмуте»:

«Было неожиданно стать лучшим. Меня очень хорошо восприняли фанаты и я очень им благодарен. Я чувствую их любовь. Я даже не мог мечтать о том, что обо мне будут петь песни. Для меня это очень приятно», – заявил Забарный.

В сезоне 2023/2024 Забарный провел за «Борнмут» 42 матча во всех турнирах и отметился в них 1 забитым голом. 21-летний украинец выступает за клуб с января 2023 года.

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Илья Забарный Борнмут
Олег Дидух Источник: ВЗбирна
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