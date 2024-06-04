Илья ЗАБАРНЫЙ: «Чувствую любовь фанатов Борнмута»
Украинскому защитник нравится в Англии
Центральный защитник сборной Украины Илья Забарный прокомментировал завоевание награды игрока сезона в своем клубе, «Борнмуте»:
«Было неожиданно стать лучшим. Меня очень хорошо восприняли фанаты и я очень им благодарен. Я чувствую их любовь. Я даже не мог мечтать о том, что обо мне будут петь песни. Для меня это очень приятно», – заявил Забарный.
В сезоне 2023/2024 Забарный провел за «Борнмут» 42 матча во всех турнирах и отметился в них 1 забитым голом. 21-летний украинец выступает за клуб с января 2023 года.
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