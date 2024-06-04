ОФИЦИАЛЬНО. Миланский Интер получил нового президента

Миланский «Интер» официально сообщил о том, что новым президентом клуба назначен Джузеппе Маротта, который ранее занимал пост генерального директора. На посту президента клуба 66-летний функционер заменил Стивена Чжана, который руководил клубом с 2016 года.

Данные изменения стали следствием того, что китайская семья Чжан в конце мая потеряла контроль над клубом, не сумев погасить кредит, который был взят под залог акций клуба.

Новым владельцем «Интера» стал американский фонд «Oaktree». Сегодня также был утвержден новый состав директоров «Интера».

Напомним, ранее Маротта заявил о намерении покинуть «Интер» в 2027 году.