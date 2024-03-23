Гендиректор Интера объявил об уходе из клуба

Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта сообщил о том, что покинет клуб летом 2027 года, когда истечет его нынешний контракт:

«Когда истечет мой контракт с «Интером», я покину клуб, и буду заниматься только молодежным футболом», – заявил 66-летний функционер.

Маротта является генеральным директором «Интера» с декабря 2018 года. Ранее он занимал аналогичную должность в «Ювентусе», «Сампдории» и ряде других итальянских клубов.

Ранее сообщалось о том, что «Интер» нацелился на форварда «Дженоа» Альберта Гудмундссона.