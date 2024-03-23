Гендиректор Интера объявил об уходе из клуба
Джузеппе Маротта покинет «Интер» в 2027 году
Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта сообщил о том, что покинет клуб летом 2027 года, когда истечет его нынешний контракт:
«Когда истечет мой контракт с «Интером», я покину клуб, и буду заниматься только молодежным футболом», – заявил 66-летний функционер.
Маротта является генеральным директором «Интера» с декабря 2018 года. Ранее он занимал аналогичную должность в «Ювентусе», «Сампдории» и ряде других итальянских клубов.
Ранее сообщалось о том, что «Интер» нацелился на форварда «Дженоа» Альберта Гудмундссона.
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