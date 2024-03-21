Интер нацелился на одноклубника Малиновского

Миланский «Интер» готов летом купить лидера «Дженоа» исландца Альберта Гудмундссона.

На форварда «грифонов» также претендует «Ювентус» и английский «Тоттенхэм».

Представители «нерадузрри» намерены в ближайшее время провести диалог с агентом игрока, а также руководством клуба из Генуи.

26-летний исландец выступает за «Дженоа» с января 2022 года. Его покупка обошлась клубу в 1,5 млн евро. В этом сезоне Альберт забил 10 голов в 27 матчах Серии А. Портал transfermarkt оценивает нападающего в 22 млн евро.