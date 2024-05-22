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Италия
22 мая 2024, 14:20 |
515
0

ОФИЦИАЛЬНО. Интер перешел во владение американского фонда

Владельцы «нерадзурри» не сумели вернуть кредит фонду Oaktree

22 мая 2024, 14:20 |
515
0
ОФИЦИАЛЬНО. Интер перешел во владение американского фонда
Getty Images/Global Images Ukraine

Американский фонд Oaktree Capital Management сегодня официально стал новым владельцем миланского «Интера».

В мае 2021 года предыдущие владельцы «Интера», семья Чжан, взяла у Oaktree 3-летний кредит на погашение задолженностей «нерадзурри» под залог акций клуба. Ожидалось, что за это время китайские владельцы чемпионов Италии найдут покупателя на клуб.

Однако в итоге смена владельца так и не случилась. Несколько потенциальных покупателей вступали в переговоры с семьей Чжан, но были отпугнуты завышенной ценой на клуб.

Китайский владельцы «нерадзурри» должны были погасить долг в размере 395 миллионов евро не позже 21 мая 2024 года. Президент «Интера» Стивен Чжан был близок к тому, чтобы получить новый кредит от другого инвестиционного фонда, однако сделка сорвалась в последний момент.

Таким образом, контрольный пакет акций «Интера» перешел под управление Oaktree. Фонд уже объявил о том, что не будет вносить серьезных изменений в процесс руководством клуба. Де-факто руководить «Интером» будет генеральный директор клуба Джузеппе Маротта.

В то же время, Oaktree будет заниматься поиском покупателей на «Интер». Значительная часть от будущей сделки вернется семье Чжан.

Напомним, подобную процедуру уже проходил «Милан». В 2017 году китайские владельцы клуба также взяли кредит под залог акций клуба, и не смогли выплатить его год спустя, после чего «россонери» перешли в управление Elliott. Летом 2022 года «Милан» был продан RedBird Capital.

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Олег Дидух Источник: ФК Интер Милан
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