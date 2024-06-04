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04 июня 2024, 16:23 | Обновлено 04 июня 2024, 17:55
59
0

Пантеры разгромили Минай. Состоялись первые переходные матчи у женщин

Верес Ровно и Оболонь Киев разошлись миром в первой игре

04 июня 2024, 16:23 | Обновлено 04 июня 2024, 17:55
59
0
Пантеры разгромили Минай. Состоялись первые переходные матчи у женщин
УАФ

1 июня состоялись первые матчи плей-офф за места в элите чемпионата Украины среди женских команд между представителями Высшей и Первой лиг.

Пантеры из Умани разгромили Минай (3:0), а Верес Ровно и Оболонь Киев разошлись миром (1:1).

Ответные матчи пройдут 6 июня.

Чемпионат Украины среди женских команд

Плей-офф за места в Высшей лиге сезона 2024/2025

Первые матчи, 01.06.2024

«Верес» Ровно – «Оболонь» Киев – 1:1 (1:1)

Голы: Ляхович, 29 – Василюк, 5.

«Пантеры» Умань – «Минай» – 3:0 (2:0)

Голы: Миргородская, 4, Рыбалкина, 19, Сантос, 52.

Ответные матчи, 06.06.2024

«Оболонь» Киев – «Верес» Ровно

«Минай» – «Пантеры» Умань

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чемпионат Украины по футболу среди женщин Верес Ровно Оболонь Киев Пантеры Умань Минай
Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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