Пантеры разгромили Минай. Состоялись первые переходные матчи у женщин
Верес Ровно и Оболонь Киев разошлись миром в первой игре
1 июня состоялись первые матчи плей-офф за места в элите чемпионата Украины среди женских команд между представителями Высшей и Первой лиг.
Пантеры из Умани разгромили Минай (3:0), а Верес Ровно и Оболонь Киев разошлись миром (1:1).
Ответные матчи пройдут 6 июня.
Чемпионат Украины среди женских команд
Плей-офф за места в Высшей лиге сезона 2024/2025
Первые матчи, 01.06.2024
«Верес» Ровно – «Оболонь» Киев – 1:1 (1:1)
Голы: Ляхович, 29 – Василюк, 5.
«Пантеры» Умань – «Минай» – 3:0 (2:0)
Голы: Миргородская, 4, Рыбалкина, 19, Сантос, 52.
Ответные матчи, 06.06.2024
«Оболонь» Киев – «Верес» Ровно
«Минай» – «Пантеры» Умань
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