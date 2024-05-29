Триумф Ворсклы. Итоговая таблица женского чемпионата Украины

25 травня відбулися матчі заключного 10-го туру другого етапу чемпіонату України серед жіночих команд Вищої ліги 2023/24.

За його підсумками стало відомо, що срібні та бронзові медалі вибороли «Колос» та «Кривбас» відповідно. «Колос» разом із «Ворсклою», яка стала переможцем змагань достроково, представлятимуть Україну в Лізі чемпіонів 2024/25.

Команда, яка посіла 12-те місце («Маріуполь»), перейде до першої ліги. Команди, які фінішували на 10-му («Пантери») та 11-му («Верес») місцях, зіграють два перехідні матчі (удома/на виїзді) з колективами, які посіли третє («Минай») та друге («Оболонь») місця в Першій лізі відповідно. Ці поєдинки відбудуться 1 та 6 червня.

До вищої ліги одразу пробився чемпіон Першої ліги – «Сістерс» з Одеси. Найкращим бомбардиром сезона стала Роксолана Кравчук із Ворскли (17 голів).

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Чемпионат Украины среди женщин 2023/24. Высшая лига

Второй этап. 10-й тур

Группа 1, 25.05.2024

«Кривбасс» (Кривой Рог) – «Шахтер» (Донецк) – 2:0 (0:0)

Голы: Семкив (69, пенальти), Тян (73)

«Ворскла» (Полтава) – «Металлист 1925» (Харьков) – 1:0 (0:0)

Гол: Андрухив (71)

«Ладомир» (Владимир) – «Колос» (Ковалевка) – 0:1 (0:1)

Гол: Санина (42, пенальти)

Группа 2, 25.05.2024

«Днепр-1» (Днепр) – «Пантеры» (Умань) – 6:0 (2:0)

Голы: Логвинова (10), Аилинкий (33), Левицкая (67), Тараканова (71, 90), Синько (85)

«Динамо» (Киев) – «Верес» (Ровно) – 1:0 (1:0)

Гол: Намазова (3)

«Мариуполь» – «ЕМС-Подолье» (Винница) – 0:4 (0:1)

Голы: Марценюк (44, 77, пенальти, 90+1), Чурикова (90)

Турнирная таблица