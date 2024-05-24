Определен победитель женского чемпионата Украины в Первой лиге

21 и 23 мая прошли поединки финального этапа чемпионата Украины среди женских команд Первой лиги сезона 2023/24. Проект сезона в первой лиге предполагал участие 16 команд, игравших в два этапа.

Групповой этап. Чемпионат Украины первой лиги проводился по круговой системе в два круга, на своем поле и поле соперника, в двух группах – А и Б.

Финальный этап. По две лучшие команды из групп А и Б вышли в стадию плей-офф за определение призеров первой лиги: полуфинальные матчи (А1–Б2, Б1–А2), затем финал и матч за третье место.

По итогам 14 сыгранных туров на стадии группового этапа лучшими командами в группах стали: Минай, Полесье (Житомир), Систерс (Одесса), Оболонь (Киев).

Эти 4 коллектива 21 и 23 мая разыграли чемпионские награды и право продолжить борьбу за повышение в классе. Все матчи финального этапа прошли в Киеве на НТК им. В. Банникова.

В полуфиналах Оболонь обыграла Минай – 2:1, а Систерс разгромили Полесье – 4:1. В решающем противостоянии одесситки взяли верх над киевлянками – 2:0. В драматическом матче за третье место Минай в дополнительное время дожал Полесье – 4:3.

По итогам Первой лиги команда, занявшая первое место, получает право повыситься в классе и играть в чемпионате Украины среди женских команд Высшей лиги 2024/25. Команды, которые заняли 10-е и 11-е места в Высшей лиге, и команды, получившие второе и третье места в Первой лиге, сыграют в матчах плей-офф за право участия в чемпионате Украины среди команд Высшей лиги 2024/25. Этап плей-офф будет состоять из двух матчей (1 и 6 июня) – дома и на выезде (10В–3П, 11В–2П).

Таким образом, «Систерс» завоевали чемпионство и прямую путевку в высшую лигу, а «Оболонь» и «Минай» выступят в плей-офф за право повыситься в классе.

Чемпионат Украины среди женщин 2023/24. Первая лига

1/2 финала, 21.05.2024

«Минай» – «Оболонь» Киев – 1:2 (0:0)

Голы: Якимчук (69) – Василюк (56), Борейко (89).

Удалена: Цикаленко (73, «О»).

«Систерс» Одесса – «Полесье» Житомир – 4:1 (2:0)

Голы: Бойченко (6), Да Коста (12), Подгорная (82), Несина (86) – Азизова (54).

Матч за 3-е место, 23.05.2024

«Минай» – «Полесье» Житомир – 4:3 д.в. (1:0, 2:2)

Голы: Леспух (35, 115, 120+2), Шалимова (54) – Триль (58), Корнийчук (61), Сичкаренко (105+2).

Удаления: Низова (23), Кирик (68), Яремчук (111), все – Полесье.

Финал, 23.05.2024

«Оболонь» Киев – «Систерс» Одесса – 0:2 (0:2)

Голы: Нганди (10), Бойченко (18).