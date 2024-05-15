Женский ЧУ. Полесье – среди участников финального этапа Первой лиги
Награды разыграют Минай, Полесье Житомир, Систерс Одесса, Оболонь Киев
12 мая завершился групповой этап чемпионата Украины среди женских команд Первой лиги сезона 2023/24.
Проект сезона в Первой лиге предусматривает участие 16 команд, играющих в два этапа:
- Групповой этап. Чемпионат Украины в Первой лиге проводится по круговой системе в два круга, на своем поле и поле соперника, в двух группах – А и Б.
- Финальный этап. По две лучшие команды из групп А и Б выходят в стадию плей-офф за определение призеров Первой лиги: полуфинальные матчи (А1–Б2, Б1–А2), затем финал и матч за третье место.
По итогам 14 сыгранных туров на стадии группового этапа лучшими командами в группах стали: Минай, Полесье (Житомир), Систерс (Одесса), Оболонь (Киев).
Эти четыре коллектива 21 и 23 мая разыграют чемпионские награды и право продолжить борьбу за повышение в классе. Все матчи финального этапа пройдут в Киеве на НТК им. В. Банникова. В случае ничейного результата в основное время в матчах плей-офф будет назначаться дополнительное время (два тайма по 15 минут). Если и дополнительное время завершится вничью, то будет назначена серия пенальти.
По итогам чемпионата Украины Первой лиги 2023/24 команда, которая займет первое место, получает право повыситься в классе и играть в чемпионате Украины среди женских команд Высшей лиги 2024/25.
Команды, которые займут 10-е и 11-е места в Высшей лиге, и команды, получившие второе и третье места в Первой лиге, сыграют в матчах плей-офф за право участия в чемпионате Украины среди команд Высшей лиги 2024/25. Этап плей-офф будет состоять из двух матчей (1 и 6 июня) – дома и на выезде (10В – 3П, 11В – 2П).
Чемпионат Украины среди женщин 2023/24. Первая лига
1/2 финала, 21.05.2024
- 11:00. 1. «Минай» – «Оболонь» (Киев)
- 15:00. 2. «Систерс» (Одесса) – «Полесье» (Житомир)
Матч за 3-е место, 23.05.2024
- 11:00. Проигравший 1 – проигравший 2
Финал, 23.05.2024
- 15:00. Победитель 1 – победитель 2
Турнирные таблицы
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