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  4. Киченок / Като – Мелихар / Перес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
04 июня 2024, 13:33 |
660
1

Киченок / Като – Мелихар / Перес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего раунда парного разряда на Ролан Гаррос

04 июня 2024, 13:33 |
660
1
Киченок / Като – Мелихар / Перес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
screenshot. Мию Като и Надежда Киченок

4 июня украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления на Открытом чемпионате Франции в женском парном разряде.

В матче третьего раунда украинка и Мию Като из Японии сразятся с ​вторым сеяным дуэтом Николь Мелихар (США) / Эллен Перес (Австралия).​ Матч начнется вторым запуском на корте имени Симонны Матье. Время начала встречи – 13:35 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Коко Гофф / Катерина Синякова – Ена Сибахара / Ван Синьюй.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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