Киченок / Като – Мелихар / Перес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча третьего раунда парного разряда на Ролан Гаррос
4 июня украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления на Открытом чемпионате Франции в женском парном разряде.
В матче третьего раунда украинка и Мию Като из Японии сразятся с вторым сеяным дуэтом Николь Мелихар (США) / Эллен Перес (Австралия). Матч начнется вторым запуском на корте имени Симонны Матье. Время начала встречи – 13:35 по Киеву.
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Далее по сетке победительницы матча Коко Гофф / Катерина Синякова – Ена Сибахара / Ван Синьюй.
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