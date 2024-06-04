Получено усиление. В лагерь сборной Украины прибыл последний игрок

Пресс-служба Украинской ассоциации футбола уведомила о том, что в расположении Сергея Реброва в национальной сборной Украины появился голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин.

«Таким образом, все футболисты, вызванные на подготовительный сбор перед Евро-2024 уже в распоряжении Сергея Реброва», - говорится в сообщении УАФ.

Как известно, 3 июня в рамках подготовки к финальной части чемпионата Европы украинцы в Нюрнберге провели спарринг с командой Германии – ничья 0:0.

7 июня «сине-желтые» в очередной товарищеском матче померятся силами со сборной Польши.