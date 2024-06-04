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Чемпионат Европы
04 июня 2024, 07:29 | Обновлено 04 июня 2024, 07:35
506
0

Получено усиление. В лагерь сборной Украины прибыл последний игрок

К партнерам присоединился Андрей Лунин

04 июня 2024, 07:29 | Обновлено 04 июня 2024, 07:35
506
0
Получено усиление. В лагерь сборной Украины прибыл последний игрок
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Пресс-служба Украинской ассоциации футбола уведомила о том, что в расположении Сергея Реброва в национальной сборной Украины появился голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин.

«Таким образом, все футболисты, вызванные на подготовительный сбор перед Евро-2024 уже в распоряжении Сергея Реброва», - говорится в сообщении УАФ.

Как известно, 3 июня в рамках подготовки к финальной части чемпионата Европы украинцы в Нюрнберге провели спарринг с командой Германии – ничья 0:0.

7 июня «сине-желтые» в очередной товарищеском матче померятся силами со сборной Польши.

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Андрей Лунин Сергей Ребров сборная Украины по футболу Евро-2024
Юрій Остроумов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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